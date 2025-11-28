Малышева меняет стиль. Что говорят эксперты, какую прическу ей выбрать

Телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева объявила в своих соцсетях, что ищет стилиста, который поможет ей поменять имидж. Поклонники поддерживают решение звезды. Эксперты рассказали NEWS.ru, что можно изменить Малышевой.

Какой сейчас стиль у Малышевой

Елена рассказывала, что создавала образ сама вместе с продюсерами передачи. Когда только начали выпускать телепрограмму, руководство решило: Малышева не будет носить брюки, как ее соведущие мужчины. Ставку сделали на стиль New Look, придуманный дизайнером Кристианом Диором в конце 1940-х. Для него характерны наряды с подчеркнутой талией, пышными юбками, кринолинами и гиперженственностью.

Так в образах Елены Малышевой появились юбки с подъюбниками в сочетании с приталенными блузками и пышные платья. Несколько лет назад звезда сильно похудела — на 10 кг. Тогда она решила изменить имидж. Малышева познакомилась с Аллой Вербер, на тот момент фешен-директором ЦУМа, которая предложила телеведущей выбрать деловой женственный стиль. В гардеробе звезды появились интересные фактурные блузы, юбка-брюки и туфли на каблуках.

Но после пандемии Елена вернулась к привычному адаптированному диоровскому стилю. Она искала для себя яркие наряды, за которые ее часто критиковали в соцсетях.

Создательница сервиса Stylebox, стилист Ольга Ким считает главной ошибкой в образах Малышевой выбор стиля New Look. По словам эксперта, это уже не модно.

Елена Малышева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Эта утрированная женственность родом из 50-х уже не в моде. New Look возвращается, но не в таком классическом прочтении. Например, юбка может быть пышной, но без объема в области бедер. Лучше вообще сделать ставку на юбку макси по фигуре. Нужно убрать блузки с рюшами и воланами. Стоит выбирать модели с завязками, бантами, воротниками-стойками», — сказала NEWS.ru стилист.

Ольга советует Малышевой присмотреться к сдержанному стилю. Например, если ведущая выбирает модели ярких цветов, то их фасоны должны быть более лаконичными, например юбки А-силуэта и прямые классические брюки.

«Если переработать стиль и сделать его более современным, то можно оставить вот эту основу яркости и интеллектуальности», — утверждает Ким.

Что говорят стилисты о прическе Елены Малышевой

Стилист Влад Волокитин прокомментировал в беседе с NEWS.ru прическу Малышевой. Он считает, что укладка и окрашивание искажают образ телезвезды.

«Ей нужно избегать таких крупных причесок, потому что она миниатюрная, утонченная. Такие гиперобъемы делают ее голову на фоне тела очень большой. Можно оставить динамичные кудри, но без начеса у корней», — высказал мнение Влад.

Также стилист рекомендует Малышевой поменять цвет волос с холодного на более теплый беж. «Я бы смягчил прикорневую зону, чтобы она не смотрелась отдельным темным кругом на голове, и сделал мелирование крупной штопкой. Тогда получится такая игра цвета, которая будет зрительно делать образ стильным», — отметил Волокитин.

Елена Малышева Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Что Елена Малышева ждет от стилиста

Сейчас Малышева хочет систематизировать гардероб, чтобы стилист создал ей цифровой каталог одежды. Каждую неделю, по мнению звезды, специалист должен составлять комплекты одежды на все дни, учитывая съемки. Вместе с костюмером передачи стилисту предстоит придумывать образы под каждую программу.

Малышева ждет предложений в директ. Коллеги по цеху, в частности ведущая Первого канала Екатерина Стриженова, уже советуют ей своих знакомых стилистов.

