12 декабря 2025 в 23:48

Ученые озвучили, как «инопланетный корабль» будет сближаться с Землей

ИКИ РАН: 3I/ATLAS при сближении с Землей не будет заметен невооруженным глазом

Межзвездный объект 3I/ATLAS Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: CNSA/XinHua/Global Look Press
Межзвездный объект 3I/ATLAS, приближающийся к Земле, не станет доступным для наблюдения без специальной техники, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Текущая звездная величина объекта составляет около 11–12, что делает его слишком тусклым для человеческого глаза.

Для наблюдения хотя бы ядра кометы (слабой, слегка размытой «звезды») потребуются телескопы с апертурой от 120 мм и некоторый опыт обращения с ними, — отмечается в заявлении.

Астрономы уточнили, что формальная дата максимального сближения с Землей — 19 декабря, однако объект уже практически достиг минимального расстояния в 271 млн километров. В течение двух-трех дней он будет находиться примерно на этой дистанции, после чего начнет удаляться в сторону Юпитера.

Ранее сообщалось, что у космического объекта 3I/ATLAS, который также называют инопланетным кораблем, нашли защитный луч. Ученый из Гарвардского университета Ави Леб отметил, что луч может использоваться для расчистки пути. Кроме того, объект может обладать двумя хвостами. На карте отчетливо видны «два потока, исходящих от объекта».

инопланетяне
корабли
Земля
сближение
