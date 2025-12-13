Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Приметы 13 декабря — Андрей Первозванный: гадаем на суженого

Что можно и нельзя делать 13 декабря
13 декабря воцерковленные люди вспоминают апостола Андрея Первозванного. В народе этот день получил название Андреевого и считался женским и молодежным праздником. Он был одним из главных дней для гадания на суженого и проведения обрядов, связанных с водой, так как Андрей Первозванный считается покровителем моряков и водной стихии. На Руси говорили, что на Андрея вода замерзает до дна.

Погодные приметы на Андреев день, 13 декабря

13 декабря наши предки особенно внимательно следили за состоянием воды.

  • Если в этот день вода в реках была тихой и спокойной, это считалось верным знаком, что зима будет мягкой и теплой, а урожай — хорошим. Если вода шумела, была неспокойной — ждали морозов, метелей и бедного урожая.

  • Снег, выпавший 13 декабря, предвещал, что зима будет снежной и обильной.

  • Яркий огонь в печи с сильным треском предвещал сильные морозы и стужу.

  • Облака плывут низко — к стуже и сильному похолоданию.

  • Если к Андрееву дню снег не выпал — зима будет теплой и слякотной.

Приметы о зверях и птицах на Андреев день, 13 декабря

За поведением домашнего кота наблюдали особенно внимательно. Если кот тщательно умывается — жди гостей (особенно желанных, например сватов). Если кот скребет пол или стену — к ветреной и снежной погоде. А если ищет самое теплое место в доме — жди холодов.

Петух громко поет — к перемене погоды и, возможно, теплу.

Народные приметы на 13 декабря Народные приметы на 13 декабря Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что можно делать на Андреев день, 13 декабря

Главное занятие дня — гадание на суженого. Девушки пекли калиту, сладкий обрядовый хлеб, и проводили обряды с водой: например, смотрели в колодец или воду в миске. Гадали разными способами.

  • Бросали башмачок за ворота — в какую сторону носок укажет, оттуда и ждать жениха.

  • Шли к реке, чертили палкой круг, слушали звуки подо льдом. Веселые громкие звуки — к замужеству, глухие или страшные — к беде.

  • Девушки подписывали луковицы мужскими именами и клали их в воду — чья луковица первой прорастет, тот и суженый.

  • Молча слушали разговоры под чужими окнами. Услышать веселый разговор — к счастью, ссору — к неприятностям.

Сны, приснившиеся в ночь на Андрея Первозванного, считались вещими и касались личной жизни и брака.

Святому Андрею молились о хорошем женихе, защите семьи, удаче в путешествиях по морю и воде.

Что нельзя делать на Андреев день, 13 декабря

  • Прясть, шить, вязать и заниматься любым рукоделием. Как и в другие важные дни, нить могла «спутать» судьбу. Особенно строгий запрет для незамужних девушек.

  • Ссориться, ругаться и конфликтовать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго и принести в дом несчастье.

  • Выносить мусор и золу из дома после захода солнца — это могло «вынести» удачу из дома.

  • Смотреть на огонь в печах или кострах после наступления темноты — к неудаче в делах.

  • Есть мясо и молочные продукты (так как продолжается Рождественский пост).

Анастасия Фомина
А. Фомина
