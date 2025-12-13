Приметы 13 декабря — Андрей Первозванный: гадаем на суженого

13 декабря воцерковленные люди вспоминают апостола Андрея Первозванного. В народе этот день получил название Андреевого и считался женским и молодежным праздником. Он был одним из главных дней для гадания на суженого и проведения обрядов, связанных с водой, так как Андрей Первозванный считается покровителем моряков и водной стихии. На Руси говорили, что на Андрея вода замерзает до дна.
Погодные приметы на Андреев день, 13 декабря
13 декабря наши предки особенно внимательно следили за состоянием воды.
Если в этот день вода в реках была тихой и спокойной, это считалось верным знаком, что зима будет мягкой и теплой, а урожай — хорошим. Если вода шумела, была неспокойной — ждали морозов, метелей и бедного урожая.
Снег, выпавший 13 декабря, предвещал, что зима будет снежной и обильной.
Яркий огонь в печи с сильным треском предвещал сильные морозы и стужу.
Облака плывут низко — к стуже и сильному похолоданию.
Если к Андрееву дню снег не выпал — зима будет теплой и слякотной.
Приметы о зверях и птицах на Андреев день, 13 декабря
За поведением домашнего кота наблюдали особенно внимательно. Если кот тщательно умывается — жди гостей (особенно желанных, например сватов). Если кот скребет пол или стену — к ветреной и снежной погоде. А если ищет самое теплое место в доме — жди холодов.
Петух громко поет — к перемене погоды и, возможно, теплу.
Что можно делать на Андреев день, 13 декабря
Главное занятие дня — гадание на суженого. Девушки пекли калиту, сладкий обрядовый хлеб, и проводили обряды с водой: например, смотрели в колодец или воду в миске. Гадали разными способами.
Бросали башмачок за ворота — в какую сторону носок укажет, оттуда и ждать жениха.
Шли к реке, чертили палкой круг, слушали звуки подо льдом. Веселые громкие звуки — к замужеству, глухие или страшные — к беде.
Девушки подписывали луковицы мужскими именами и клали их в воду — чья луковица первой прорастет, тот и суженый.
Молча слушали разговоры под чужими окнами. Услышать веселый разговор — к счастью, ссору — к неприятностям.
Сны, приснившиеся в ночь на Андрея Первозванного, считались вещими и касались личной жизни и брака.
Святому Андрею молились о хорошем женихе, защите семьи, удаче в путешествиях по морю и воде.
Что нельзя делать на Андреев день, 13 декабря
Прясть, шить, вязать и заниматься любым рукоделием. Как и в другие важные дни, нить могла «спутать» судьбу. Особенно строгий запрет для незамужних девушек.
Ссориться, ругаться и конфликтовать. Конфликт в этот день мог затянуться надолго и принести в дом несчастье.
Выносить мусор и золу из дома после захода солнца — это могло «вынести» удачу из дома.
Смотреть на огонь в печах или кострах после наступления темноты — к неудаче в делах.
Есть мясо и молочные продукты (так как продолжается Рождественский пост).
