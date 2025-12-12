Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 23:59

В Париже отменили совещания по украинскому вопросу

RMF FM: субботняя встреча США, Украины и европейских стран в Париже отменена

Париж, Франция Париж, Франция Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press
Запланированная на субботу встреча высокопоставленных представителей ряда стран по украинскому вопросу в Париже не состоится, сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Предполагалось, что в столице соберутся официальные лица США, Украины, Франции, Германии и Великобритании.

Стороны должны были обсудить мирный план администрации американского лидера Дональда Трампа. Причина, по которой встреча отменилась, на данный момент не озвучивается. В сообщении подчеркивается, что эта информация носит неофициальный характер и получена из анонимного источника.

Ранее Трамп на брифинге для прессы в Белом доме заявил о напряженном обсуждении украинского урегулирования с руководителями ведущих европейских держав. Беседа с лидерами так называемой евротройки сопровождалась спорами, детали которых пока не раскрываются.

До этого представители Европейского союза назвали планы Украины по вступлению в ЕС к 2027 году «совершенно невозможными». Таким образом в Брюсселе отреагировали на публикацию газеты Financial Times, которая ранее, ссылаясь на свои источники, сообщила о потенциальном принятии Украины в Евросоюз к 1 января 2027 года в рамках мирного плана.

переговоры
Украина
Евросоюз
Париж
