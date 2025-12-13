Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Названы страны, в которых могут не принять доллары старого образца

Доцент Щербаченко: в Таиланде и Турции могут не принять доллары старого образца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Таиланде и Турции могут отказаться принимать к оплате долларовые банкноты старого образца, что связано с отсутствием на них современных элементов защиты, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, прием таких купюр за рубежом варьируется в зависимости от страны, года выпуска и их состояния.

Прием старых долларов может быть затруднен за рубежом. Ситуация варьируется в зависимости от страны, года выпуска и их состояния. В некоторых государствах старые доллары могут не принимать вовсе, в других — обменивать по сниженному курсу или с комиссией. Год выпуска — главный критерий. В Таиланде очень старые купюры не принимают, а для купюр 1996–2013 годов — невыгодный курс. В Турции старые банкноты могут не принимать к оплате, но в некоторых банках их возможно обменять на местную валюту, так как у старых купюр отсутствуют современные элементы защиты, что повышает риски подделки, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что схожая ситуация наблюдается и в других популярных у туристов странах. По его словам, в Египте банкноты 1996–2006 годов также меняют по более низкому курсу, а в государствах Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам или Индонезия, предпочтение отдается новым чистым купюрам, выпущенным после 2013 года.

В каких еще странах могут не принимать старые доллары? В ОАЭ такие купюры принять могут, но условия могут варьироваться в зависимости от места обмена и их состояния. Доллары, произведенные до 1996 года, там не принимают вовсе. В Египте банкноты 1996–2006 годов меняют по более низкому курсу. В Юго-Восточной Азии, а именно во Вьетнаме, Индонезии и на Бали, предпочтение отдается новым чистым банкнотам, особенно тем, которые выпущены после 2013 года. В Шри-Ланке и ОАЭ за синие доллары предлагают более выгодный курс, — резюмировал Щербаченко.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова заявила, что в России хранение сбережений в иностранной валюте стало экономически невыгодным. По словам эксперта, в настоящее время рублевые депозиты демонстрируют высокую доходность, а курс отечественной валюты остается стабильным.

