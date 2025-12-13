«Туннель смерти» для ВСУ, танковые потери: новости СВО на утро 13 декабря

Российские военные уничтожили украинский танк Leopard 1А5 под Константиновкой, группы ВСУ разрозненно отступают из пригорода Северска, гибель мирного жителя при ударе дронов по Саратову. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 12 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Украинский Leopard пал в районе Константиновки

Вооруженные силы России уничтожили немецкий танк Leopard 1А5, находившийся на вооружении ВСУ. Боевая машина была поражена в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сначала замаскированный танк обнаружили разведчики группировки войск «Юг». Далее для его ликвидации были привлечены комбинированные силы: операторы ударных FPV-дронов и артиллерийские расчеты.

Уровень подготовки ВСУ к боям назвали критически низким

Мобилизованные в украинскую армию проходят недостаточную и формальную подготовку к боевым действиям, заявил командир боевого расчета БПЛА добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, созданного из экс-военнослужащих ВСУ, с позывным Хантер. По его словам, месячное обучение сводится к минимуму, после чего людей сразу отправляют в зону боевых действий.

Хантер привел конкретные примеры. Так, для стрельбовых упражнений выдавали лишь по 13 патронов на человека, а занятия по метанию гранат проводились с муляжами.

Группы ВСУ массово бегут из пригорода Северска

Разрозненные группы военнослужащих Вооруженных сил Украины пытаются отойти из западной части пригорода Северска, рассказал командир одного из разведподразделений группировки войск «Юг». По его словам, отступление противника происходит под ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов ВС РФ. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Он также отметил, что украинская сторона пытается прикрыть свой отход с помощью собственных беспилотников. В связи с этим российские разведподразделения ведут активный поиск пунктов управления и площадок для БПЛА противника, а также средств связи, включая терминалы Starlink, чтобы максимально затруднить отступление.

Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на Саратов

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Саратовской области повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале также сообщил о гибели одного человека.

Остальных подробностей Бусаргин пока не привел. На месте происшествия работали оперативные службы. Инцидент произошел на фоне объявленного в регионе режима беспилотной опасности.

Дроны ВС России уничтожили спрятанную западную технику противника

Одна из подготовленных Вооруженными силами Украины ударных групп на северо-востоке Харьковской области была выявлена и уничтожена еще до начала активных действий, сообщили военкоры. Западную технику пытались скрытно разместить в тоннеле в Купянске-Узловом. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Как пишут военкоры, это были бронемашины производства стран — участниц НАТО. Украинские военнослужащие в схроне проводили усиление их конструкций для защиты от дронов. После выявления местонахождения техника была атакована с применением беспилотников на оптоволокне и полностью уничтожена.

Подполье сообщило о мощнейшем разгроме бойцов ВСУ

Более 50 военных были ликвидированы при ударе по ВСУ в Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, целью стало военное построение. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Подпольщик уточнил, что часть военных вышла из боев под Сумами и находилась на доукомплектации. По его словам, бойцам добавили новый резерв и вручали награды.

