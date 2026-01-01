Насыпной пирог с вареньем: ничего вымешивать не надо — насыпал сухие ингредиенты и отправил в духовку

Насыпной пирог с вареньем: ничего вымешивать не надо — насыпал сухие ингредиенты и отправил в духовку

Приготовьте невероятно простой и вкусный насыпной пирог, для которого не нужно вымешивать тесто. Все максимально просто — насыпал сухие ингредиенты и отправил в духовку!

Получается рассыпчатый, нежный и очень домашний десерт к чаю со сладкой и сочной прослойкой варенья.

Для основы вам понадобится: 2 стакана муки, стакан сахара, чайная ложка соды (не гасить), щепотка соли, 150 г холодного сливочного масла или маргарина. Для начинки: 200–250 г любого густого варенья (вишневого, клубничного, абрикосового). Духовку разогрейте до 180 °C. Форму для выпечки смажьте маслом. В глубокой миске смешайте муку, сахар, соду и соль. Масло натрите на крупной терке прямо в мучную смесь. Быстро перетрите смесь руками в мелкую маслянистую крошку — это и будет ваше «тесто». Половину этой крошки равномерно высыпьте на дно формы и слегка утрамбуйте ложкой, но не уминайте сильно. Сверху распределите слой варенья, отступая от краев на 1-1,5 см. Затем засыпьте варенье оставшейся мучной крошкой, разровняйте. Выпекайте пирог в разогретой духовке 30–40 минут до золотистого цвета. Дайте полностью остыть в форме, только потом нарежьте.

Ранее стало известно, как приготовить львовский сырник по-домашнему: простой в приготовлении, но очень нежный.