Что сулит день Захария и Елисаветы: приметы и традиции 18 сентября

18 сентября в народном календаре отмечается день пророка Захарии и праведной Елисаветы, известный также как Кумохин день. Эта дата связана с почитанием родителей Иоанна Крестителя и богата традициями, запретами и наблюдениями за природой, которые помогают предсказать погоду и избежать неприятностей.

Погодные приметы на Кумоху осеннюю

Наблюдения за природой 18 сентября считались особенно важными для предсказания предстоящей осени и зимы. Если листья рябины пожелтели — это предвещало раннюю и холодную зиму. Богатый урожай ягод рябины указывал на ненастную и дождливую осень. Если же рябина почти не плодоносила, осень ожидалась сухой. Красное небо на закате или низко плывущие облака предсказывали скорый дождь, а облака в несколько слоёв, двигающиеся с разной скоростью, сулили переменчивую погоду.

Приметы по поведению животных и птиц 18 сентября

Поведение животных и птиц также внимательно отслеживалось. Если домашний скот прятался в теплые места — это предвещало дождь и похолодание. Внезапное затишье среди лягушек на болотах указывало на резкое ухудшение погоды в ближайшие дни. Эти наблюдения помогали крестьянам подготовиться к изменениям погоды.

Что нельзя делать 18 сентября по народным поверьям

Согласно народным верованиям, нарушение запретов этого дня могло навлечь беды и болезни. Запрещалось брать в руки сыпучие продукты (соль, крупы, муку), чтобы не «просыпать» свое счастье и благополучие. Нельзя было носить грязную или рваную одежду, дабы не привлечь бедность и не испортить репутацию. Стирка в этот день считалась опасной, так как могла привести к болезням. Ссоры и сквернословие были под строгим запретом, чтобы не открыть дорогу нечистой силе. Также запрещено было пускать в дом незнакомцев, которые могли принести с собой негатив.

Что нужно сделать обязательно в день Захария и Елисаветы

Чтобы обеспечить благополучие и здоровье, следовало провести тщательную уборку дома, выметая сор березовым веником, — это символически изгоняло нечисть и болезни. Посещение бани с березовым веником считалось обязательным для очищения тела и духа. День благоприятствовал гаданиям на судьбу и замужество, но только после 11 часов утра. Также можно было молиться о рождении детей и семейном счастье.

