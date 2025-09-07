Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 19:11

«Хочется попросить завалиться»: Брухунову разозлили слухи о Петросяне

Брухунова опровергла слухи о проблемах со здоровьем Петросяна

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова попросила журналистов прекратить распространять слухи о здоровье 79-летнего народного артиста РСФСР. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она назвала все домыслы фейками, а распространяющих их людей «падальщиками».

Очень хочется попросить вас уже завалиться, закрыться. С ним все в порядке! Человек работает в преддверии своего большого юбилея, а вы пытаетесь омрачить эту важную дату, — заявила Татьяна.

Брухунова призвала относиться с уважением друг к другу. Она также попросила проявить вежливость по отношению к Петросяну.

Ранее негативные новости о юмористе поспешила развеять заслуженная артистка России певица и поэт-песенник Ирина Гвоздева. Она рассказала, что артист сейчас находится дома, а не в больнице. К врачу он ходил на плановый осмотр.

До этого в Сети появились новости об ухудшении здоровья Евгения Петросяна на фоне проблем с сердцем. Артисту якобы пришлось обратиться к медикам с жалобами на сильные боли в груди и проблемы с дыханием.

шоу-бизнес
Евгений Петросян
Татьяна Брухунова
культура
