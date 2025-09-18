Ситуация в аэропортах РФ 18 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи

Ночью и утром четверга в некоторых регионах России вновь была ограничена работа аэропортов. Что об этом известно, какие рейсы задержаны и отменены в РФ сегодня, 18 сентября?

Ситуация в аэропортах России сегодня, 18 сентября, где задержки и отмены рейсов

В час ночи по московскому времени представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введенных ограничениях на примем и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Их вводили для обеспечения безопасности полетов. Telegram-канал SHOT в это же время написал о как минимум пяти взрывах над Волгоградом. По его данным, силы ПВО отработали по украинским БПЛА. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

Очевидцы рассказали SHOT о серии громких звуков в южной части города около 01:30 мск, мелькали вспышки, был слышен звук мотора в небе. Также о громких звуках сообщили жители соседних населенных пунктов.

Аэропорт Волгограда заработал только в пять утра.

Однако следом ограничения ввели в воздушной гавани Саратова, в семь утра — в аэропорту Самары. В девять утра временно перестал работать аэропорт Оренбурга. В Самаре и Саратове ограничения сняли в 09:30.

«В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Самару. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отметил Кореняко.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь тем временем сообщил, что силы противовоздушной обороны 18 сентября отразили массированную атаку БПЛА в восьми муниципалитетах. Дроны были перехвачены в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах.

В других регионах ограничения на полеты не вводили, однако в некоторых наблюдаются задержки и отмены рейсов.

В московском Шереметьево задерживаются вылеты в Сочи, Санкт-Петербург, Саратов. На прилет задерживаются рейсы из Кемерово (задержка более трех часов), Волгограда (задержка более пяти часов), Саратова (задержка четыре часа), Сочи (задержка около двух часов).

Во Внуково перенесен вылет в Новосибирск, Минеральные Воды (задержка более пяти часов), Самару. Также фиксируются серьезные задержки международных рейсов — в Анкару, Дубай, Стамбул.

В петербургском аэропорту Пулково утром 18 сентября наблюдается несколько существенных задержек: с опозданием вылетают рейсы в Махачкалу и Саратов, а прилетят позже самолеты из Мурманска, Хабаровска и Бодрума.

В аэропорту Сочи задержано несколько рейсов: в Анталью (задержка 7,5 часа), в Москву (задержка более двух часов), в Самару. Также задерживаются прилетающие рейсы из Новосибирска, Москвы и Красноярска.

