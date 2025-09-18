В аэропорту Волгограда приостановлен прием и выпуск воздушных судов, передает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) также временно прекращали работу. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты более трех часов. После Росавиация объявила об отмене ограничений.

Аналогичные меры вводили в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту ввели утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщал NEWS.ru, что массированный налет беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург, произошедший на прошлой неделе, с высокой долей вероятности был осуществлен с территории Финляндии. По его мнению, эта страна НАТО давно поддерживает украинские провокации и предоставляет площадки для запуска украинских дронов.