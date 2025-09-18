Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 01:44

Российский аэропорт прекратил выпускать самолеты

Росавиация ввела ограничения в аэропорту Волгограда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Волгограда приостановлен прием и выпуск воздушных судов, передает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) также временно прекращали работу. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты более трех часов. После Росавиация объявила об отмене ограничений.

Аналогичные меры вводили в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту ввели утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщал NEWS.ru, что массированный налет беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург, произошедший на прошлой неделе, с высокой долей вероятности был осуществлен с территории Финляндии. По его мнению, эта страна НАТО давно поддерживает украинские провокации и предоставляет площадки для запуска украинских дронов.

