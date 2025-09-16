Два российских аэропорта временно прекратили работу Росавиация: Волгоград и Калуга временно не принимают самолеты

Аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) временно прекратили работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что недавний массированный налет беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург с высокой долей вероятности был осуществлен с территории Финляндии. Эта страна НАТО давно поддерживает украинские провокации и предоставляет площадки для запуска украинских дронов.

До этого стало известно, что возгорание на территории Киришского нефтеперерабатывающего завода (КИНЕФ) в Ленинградской области успешно ликвидировано. Инцидент произошел вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В районе Киришей силами противовоздушной обороны было уничтожено три беспилотника. Падение обломков одного из них стало причиной возгорания на промышленном объекте.