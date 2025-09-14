Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 05:33

Атака беспилотников спровоцировала пожар на заводе КИНЕФ

Возгорание произошло на заводе КИНЕФ в Ленинградской области из-за падения БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание на территории Киришского нефтеперерабатывающего завода (КИНЕФ) в Ленинградской области успешно ликвидировано. Инцидент произошел вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

По данным официальных источников, в районе Киришей силами противовоздушной обороны было уничтожено три беспилотника. Падение обломков одного из них стало причиной возгорания на промышленном объекте. Благодаря оперативным действиям спасательных служб пожар был быстро локализован и потушен.

Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано. Пострадавших нет, — указал губернатор.

Предварительная оценка показывает, что существенного ущерба производственным мощностям завода удалось избежать. Работа предприятия не прерывалась, технологический процесс продолжается в штатном режиме. Соответствующие службы проводят осмотр территории для оценки возможных повреждений и обеспечения дальнейшей безопасности объекта.

Ранее сообщалось, что недавний массированный налет беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург с высокой долей вероятности был осуществлен с территории Финляндии. Эта страна НАТО давно поддерживает украинские провокации и предоставляет площадки для запуска украинских дронов.

атаки
Ленинградская область
ВСУ
БПЛА
