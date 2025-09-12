Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу

Массированный налет беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург с высокой долей вероятности был осуществлен с территории Финляндии, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, эта страна НАТО давно поддерживает украинские провокации и предоставляет площадки для запуска украинских дронов.

Скорее всего, налет дронов на Ленинградскую область и Санкт-Петербург был осуществлен с территории Финляндии. Эта страна давно встала на сторону НАТО и поддерживает все провокации Украины. Скорее всего, именно Финляндия предоставляет площадки для запуска украинских дронов, — пояснил Липовой.

Ранее в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом Пулково сообщили, что из-за введенных Росавиацией ограничений в воздушной гавани задержали 28 рейсов, еще 13 отменили. При этом 11 самолетов ушли на запасные аэродромы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее заявил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА. По его словам, дроны были замечены в окрестностях Волосовского, Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского районов Ленобласти, а также в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.