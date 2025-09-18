Над российским регионом отразили атаку дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в восьми муниципалитетах Ростовской области, заявил избранный губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, в одном месте загорелась трава, но возгорание было быстро потушено.

Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах, — отметил он.

Ранее сообщалось, что над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями средства ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа. По информации Минобороны РФ, ВСУ атаковали регионы 16 сентября в период с 21:30 до 23:00 мск. Два БПЛА удалось сбить над Белгородщиной, еще два — над территорией Ростовской области и один — на подлете к Воронежу.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка на территории садового товарищества «Дружба» погибла женщина 1980 года рождения. Также ранения средней степени тяжести получил 40-летний мужчина.