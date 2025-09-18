SHOT сообщил о взрывах и вспышках в небе над Волгоградом

Telegram-канал SHOT написал, что не менее пяти взрывов прогремело над Волгоградом, предварительно, ПВО отработала по украинским БПЛА. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

Очевидцы рассказали SHOT о серии громких звуков в южной части города около 1:30 мск, мелькали вспышки, был слышен звук мотора в небе. Также о громких звуках сообщают жители соседних населенных пунктов.

Ранее в аэропорту Волгограда был приостановлен прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации Артем Кореняко констатировал, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

До этого аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) также временно прекращали работу. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты более трех часов. После Росавиация объявила об отмене ограничений.

Аналогичные меры вводили в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту ввели утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.