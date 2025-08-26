«Готовил геноцид»: как РФ спасла Южную Осетию от Саакашвили 17 лет назад

26 августа исполняется 17 лет со дня признания Российской Федерацией Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Независимость новых государств стала реальностью, после того как Вооруженные силы РФ разгромили грузинскую армию и положили конец агрессии Грузии. О значении тех событий в новейшей истории России и их связи с конфликтом на Украине — в материале NEWS.ru.

Что сказал Медведев про Южную Осетию в августе 2008 года

26 августа 2008 года на тот момент президент России Дмитрий Медведев заявил о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. «Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии», — говорилось в обращении президента.

«Для меня, как и для всего народа Южной Осетии, это великое историческое событие, — вспоминает в беседе с NEWS.ru второй президент Эдуард Кокойты, который и привел республику к признанию. — Это праздник со слезами на глазах, и это заслуга моего народа, который вынес все тяготы и лишения, все эти испытания ради того, чтобы жить в свободной стране, ради того, чтобы объединить нас, наш малочисленный разделённый народ, и жить вместе с Россией».

Дмитрий Медведев, 2008 г. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Когда началась борьба южных осетин за независимость

По словам экс-президента, выбор в пользу независимости был сделан задолго до событий 2008 года.

«В своё время мы, проявляя высокую политическую культуру, высокую дисциплину, высокую организованность, полностью поддержали Конституцию Союза Советских Социалистических Республик, все нормы международного права, проголосовав на референдуме за сохранение СССР, в то время как Грузия и некоторые другие союзные республики не головой, а ногами выходили из состава Союза ССР», — рассказывает Кокойты.

По его словам, тогда в Грузии народы Осетии и Абхазии называли «инородными телами» и угрожали «вымести железной метлой» всех осетин с «грузинской территории» в любимую ими Россию.

«Тогда Тбилиси устраивал то же, что происходит сегодня на Украине, когда Грузия начала запрещать южным осетинам сохранить родные осетинский и русский языки как государственные», — говорит второй президент Южной Осетии.

Что собирался устроить в Южной Осетии Саакашвили

«Ночью ВС Грузии начали массированный артиллерийский обстрел Цхинвала, передовые части зашли в республику, ударили по подразделениями российских миротворцев, которые первыми встретили агрессию, — вспоминает секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба, а тогда военкор Яна Амелина. — Днем 8 августа российские войска стали заходить в Южную Осетию с севера через Рукский тоннель, в ходе боев они выбили грузинские войска из Южной Осетии и продвинулись дальше на территорию Грузии». По ее словам, в разработке атаки грузинских войск и ее реализации участвовали британские и американские планировщики.

Вывод российских миротворцев с территории Грузии, 2008 г Фото: Александр Попов/ ИТАР-ТАСС

«Могу сказать из собственного личного опыта — именно тогда я впервые увидела, как активно втягивают Украину в эти дела. Украинские военные оказывали серьёзное, высококвалифицированное военное и военно-техническое содействие. Российский самолёт, непосредственно сбитый на моих глазах 11 августа, был поражен украинским расчётом ПВО. Официальную документацию на украинском языке, которая была захвачена югоосетинскими вооружёнными силами и передана в генпрокуратуру Южной Осетии для расследования этого дела, я видела лично», — рассказывает Амелина.

По ее словам, сгоревшая бронемашина в Цхинвале была укомплектована украинским экипажем. «Это то, что я видела собственными глазами. И здесь мне не нужны какие-то дополнительные свидетельства для того, чтобы твёрдо говорить о том, что Украина уже тогда в лице таких вот наёмников напрямую воевала против России», — вспоминает военкор.

По мнению генерал-майора грузинской армии в отставке, бывшего командира батальона «Аваза» («Пантера») Тристана Цителашвили, нападение на Южную Осетию в 2008 году не было волей грузинского народа.

«Это нападение организовал Саакашвили и горстка прихлебателей, которые захватили власть», — сказал он NEWS.ru. По его словам, Саакашвили «возомнил себя Наполеоном, и он просто маньяк, который хотел таким образам укрепить свою власть, а в итоге ее потерял».

«Я уверен, что если бы Саакашвили тогда победил, то он устроил бы самый настоящий террор в Южной Осетии, это был бы геноцид. Россия спасла Осетию, но одновременно она спасла также и Грузию. Маньяк Саакашвили получил в нос, бежал. Он был просто жалким — вспомните, как он жевал собственный галстук», — говорит Цителашвили. По его словам, это увидели в Грузии — и поняли, какое ничтожество сидит в кресле президента. С того момента его дни как лидера были сочтены.

Телохранители сопровождают президента Грузии Михаила Саакашвили в укрытие в Гори, Грузия Фото: AP/ТАСС

В чем значение защиты и признания Южной Осетии для России

«Эти даты должны войти в мировую историю как конец однополярного мира. Владимир Владимирович Путин во время своей Мюнхенской речи предупредил мировое сообщество, что нельзя так разговаривать с Россией, но США все равно спровоцировали Грузию и ее президента на безрассудные действия. Россия жёстко ответила и на практике доказала всему миру, что мир перестал быть однополярным», — считает Кокойты.

«Речь тогда шла о существовании нашей страны. Решение о признании оценили не только осетины и жители кавказских республик, но все в России, кто понимают значение Кавказа и Южной Осетии для нашей страны. Признав независимость РЮО и Абхазии, Россия делом подтвердила свои обязательства, которые даны не только россиянам, которые живут в центральной части России, не только русскому населению. Мы не делим людей по национальностям, по территориям их проживания. Мы впервые тогда заявили, что наши национальные интересы находятся далеко за пределами московского Садового кольца», — считает Амелина. По ее словам, если бы РФ тогда в августе не вмешалась, то России сейчас в том виде, в котором она есть, просто бы не было.

Читайте также:

Катастрофа в Закарпатье: «Калибры» разбомбили американский завод ВСУ

Трамп продаст ВСУ 3000 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ

Топ-4 мест, куда россиянину можно поехать без загранпаспорта