Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 18:50

Путин продлил возможность получать внутренние паспорта РФ в двух странах

Путин разрешил получать паспорта РФ в Абхазии и Южной Осетии до лета 2028 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий получать внутренние паспорта РФ на территории Абхазии и Южной Осетии до августа 2028 года, документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно нему, граждане, постоянно проживающие в указанных республиках, могут подать заявление на выдачу или замену российского паспорта.

Согласно указу, правительство РФ должно разработать порядок выдачи и замены документов. Положения не распространяются на граждан, получивших гражданство РФ после 26 августа 2008 года. Указ вступает в силу со дня публикации.

Ранее Госдума одобрила поправки к законопроекту, расширяющие перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации. После внесения изменений общее количество статей, предусматривающих возможность лишения гражданства, превысило 20. Работа над поправками велась межфракционной группой депутатов под руководством Вячеслава Володина и Ирины Яровой.

Прежде лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к Путину с инициативой предоставить российское гражданство латвийскому журналисту Кириллу Федорову. Военный блогер подвергся преследованиям на родине за свою позицию в поддержку СВО.

Россия
Владимир Путин
паспорта
Южная Осетия
Абхазия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поручил ввести дополнительные меры поддержки для экспортеров ПО из РФ
Хинштейн сообщил о смерти еще одного военачальника, погибшего с Гудковым
Раскрыто, почему страны ЕС не хотят оплачивать американское оружие для ВСУ
С 1 августа для работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Боня перевела 2 миллиона рублей пострадавшим от ударов ВСУ семьям
Составлен список артистов, которые потеряли работу после начала СВО
Стало известно о задержании цыган, вымогавших выплаты у новобранцев СВО
В РФ могут ввести ограничения на средства коммуникации из стран-недругов
Дроны атакуют Воронеж, Москву, Казань: откуда ВСУ запускают БПЛА по РФ
Тима Белорусских приехал в Россию и взялся оскорблять русских
Внезапный отъезд посланника Трампа поставил Киев под угрозу
Соседские опарыши и порногимнастки-дебоширки с Украины: дикие ЧП за день
«Дикие гуси» из США и Британии обнаружены на одном из участков фронта
Три кошки из зоны СВО оказались в театре Куклачева
В России заочно арестовали адвоката-иноагента
Командир водрузивших в Берлине Знамя Победы стал Героем России посмертно
Матери ночевавшего на поле с картофелем мальчика озвучили приговор
Российский военкор раскрыл, к чему может привести удар НАТО по Калининграду
Летчик рассказал, как защитить Россию от атак украинских БПЛА
Готовлю вино из малины — удивляю гостей вкусом!
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.