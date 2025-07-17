Путин продлил возможность получать внутренние паспорта РФ в двух странах Путин разрешил получать паспорта РФ в Абхазии и Южной Осетии до лета 2028 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий получать внутренние паспорта РФ на территории Абхазии и Южной Осетии до августа 2028 года, документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно нему, граждане, постоянно проживающие в указанных республиках, могут подать заявление на выдачу или замену российского паспорта.

Согласно указу, правительство РФ должно разработать порядок выдачи и замены документов. Положения не распространяются на граждан, получивших гражданство РФ после 26 августа 2008 года. Указ вступает в силу со дня публикации.

Ранее Госдума одобрила поправки к законопроекту, расширяющие перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации. После внесения изменений общее количество статей, предусматривающих возможность лишения гражданства, превысило 20. Работа над поправками велась межфракционной группой депутатов под руководством Вячеслава Володина и Ирины Яровой.

Прежде лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к Путину с инициативой предоставить российское гражданство латвийскому журналисту Кириллу Федорову. Военный блогер подвергся преследованиям на родине за свою позицию в поддержку СВО.