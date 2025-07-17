Госдума расширила основания для лишения приобретенного гражданства

Госдума приняла поправки ко второму чтению законопроекта о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства России, сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. В документ добавлены девять новых статей Уголовного кодекса, включая тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Принятый закон направлен на обеспечение национальной безопасности нашей страны, а также создание эффективного механизма прекращения приобретенного гражданства у тех, кто не соблюдает законы Российской Федерации, — написал Володин.

Поправки предусматривают лишение приобретенного гражданства за убийство, развратные действия в отношении ребенка, вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, распространение детской порнографии, а также другие особо тяжкие преступления. Также предлагается лишать гражданства за преступления экстремистского характера и оправдание терроризма.

С учетом новых положений перечень преступлений, за которые можно лишиться гражданства, включает более 20 статей. Поправки подготовлены межфракционной группой депутатов во главе с Вячеславом Володиным и Ириной Яровой.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что все граждане России, включая получивших паспорт иностранцев, обязаны проходить службу в Вооруженных силах РФ. Член комитета по обороне подчеркнул, что гражданство предполагает не только права и льготы, но и обязанности. По его мнению, их невыполнение ставит под вопрос целесообразность пребывания человека в стране.