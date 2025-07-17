«Не наказание»: депутат о лишении гражданства за уклонение от армии

Служба в Вооруженных силах России обязательна для всех граждан, в том числе для получивших российский паспорт иностранцев, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, гражданство наделяет их не только правами, но и обязанностями.

Тот, кто приехал сюда, стал гражданином России со всей семьей, пользуется всеми благами, правами, льготами и субсидиями, помимо прав приобретает еще и обязанности. Служба в Вооруженных силах — это не наказание. Человек, если он такой же гражданин, как все остальные, должен также выполнять обязанности, в том числе и постановку на учет. Если он какие-то обязанности не выполняет, тогда до свидания. Зачем он сюда приехал? За пособиями? Это все за деньги налогоплательщиков, — сказал Колесник.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о механизме лишения приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет. Инициативу выдвинула группа парламентариев во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василием Пискаревым и председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.