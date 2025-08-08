«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии

Администрация экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в августе 2008 года начала военные действия и нанесла национальным интересам страны огромный ущерб, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Произошедшее политик назвал предательством, сообщает РИА Новости.

Сегодня нам нужно вспомнить все документы, подписанные тогдашним правительством <...>, где говорится о том, что режим Саакашвили начал войну. <…> От этих документов никуда не деться, они являются неопровержимым доказательством того, что тогдашнее правительство развязало войну и нанесло тяжелейший удар по национальным интересам нашей страны. Это предательство, – сказал Кобахидзе.

Заключение главы международной комиссии по расследованию конфликта Хайди Тальявини и резолюция Совета Европы указывают, что 7 августа 2008 года грузинские военные открыли огонь по Цхинвалу, отметил глава правительства. По его словам, из-за действий партии Саакашвили более 400 человек погибли.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия не готова подписать договор о ненападении с Абхазией и Южной Осетией. По его словам, Тбилиси не будет вести диалог с Сухумом и Цхинвалом, а также признавать их независимость.