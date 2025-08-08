Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:55

«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии

Премьер Кобахидзе: Саакашвили нанес Грузии тяжелейший ущерб в 2008 году

Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили Фото: Ираклий Геденидзе/POOL/ТАСС

Администрация экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в августе 2008 года начала военные действия и нанесла национальным интересам страны огромный ущерб, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Произошедшее политик назвал предательством, сообщает РИА Новости.

Сегодня нам нужно вспомнить все документы, подписанные тогдашним правительством <...>, где говорится о том, что режим Саакашвили начал войну. <…> От этих документов никуда не деться, они являются неопровержимым доказательством того, что тогдашнее правительство развязало войну и нанесло тяжелейший удар по национальным интересам нашей страны. Это предательство, – сказал Кобахидзе.

Заключение главы международной комиссии по расследованию конфликта Хайди Тальявини и резолюция Совета Европы указывают, что 7 августа 2008 года грузинские военные открыли огонь по Цхинвалу, отметил глава правительства. По его словам, из-за действий партии Саакашвили более 400 человек погибли.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия не готова подписать договор о ненападении с Абхазией и Южной Осетией. По его словам, Тбилиси не будет вести диалог с Сухумом и Цхинвалом, а также признавать их независимость.

Грузия
Михаил Саакашвили
Ираклий Кобахидзе
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа стоимость обучения в московских вузах
Украинцы отбили депутата Москвича от сотрудников военкомата
Еще одна страна приостановит закупки вооружений у США
В Госдуме связали атаку на Сочи со злостью Зеленского из-за переговоров
Скандальная сделка о покупке альбома одного знаменитого рэпера расторгнута
«Играет в свое удовольствие»: Булыкин объяснил, почему Раков «рвет» РПЛ
Украина согласилась на перемирие
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору через Сюникскую область
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.