Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 10:51

В Грузии высказались по поводу договора о ненападении с Абхазией

Премьер Кобахидзе: Грузия не готова заключить договор о ненападении с Абхазией

Ираклий Кобахидзе Ираклий Кобахидзе Фото: Fotostand / Reuhl/IMAGO/Global Look Press

Грузия не готова подписать договор о ненападении с Абхазией и Южной Осетией, заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые приводит ТАСС, Тбилиси не будет вести диалог с Сухумом и Цхинвалом, а также признавать их независимость.

Конечно же, мы не готовы к этому. Это для нас является несерьезным, что касается ненападения, — сказал Кобахидзе.

Ранее президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что на сегодняшний день республика является независимым государством. Он отметил, что политической элите Грузии нужно смириться с этой реальностью. Политик подчеркнул, что без признания суверенитета Абхазии и подписания соглашения о неприменении силы какой-либо диалог с Тбилиси не представляется возможным.

Гунба добавил, что для Абхазии важно жить в мире со всеми соседями. По его словам, республика хочет достичь добрососедских отношений с Грузией, она не желает ни войны, ни конфликта и стремится к стабильности в регионе. Абхазия также выражает самостоятельность, развивая свою культуру и традиции, подчеркнул он.

Грузия
Ираклий Кобахидзе
Абхазия
Южная Осетия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии
Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания
Глава армянской церкви поехал в США
Российская певица назвала Кадышеву фриком
Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа
Два индийца несколько километров тащили на спине 200-килограммовую корову
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.