В Грузии высказались по поводу договора о ненападении с Абхазией Премьер Кобахидзе: Грузия не готова заключить договор о ненападении с Абхазией

Грузия не готова подписать договор о ненападении с Абхазией и Южной Осетией, заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые приводит ТАСС, Тбилиси не будет вести диалог с Сухумом и Цхинвалом, а также признавать их независимость.

Конечно же, мы не готовы к этому. Это для нас является несерьезным, что касается ненападения, — сказал Кобахидзе.

Ранее президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что на сегодняшний день республика является независимым государством. Он отметил, что политической элите Грузии нужно смириться с этой реальностью. Политик подчеркнул, что без признания суверенитета Абхазии и подписания соглашения о неприменении силы какой-либо диалог с Тбилиси не представляется возможным.

Гунба добавил, что для Абхазии важно жить в мире со всеми соседями. По его словам, республика хочет достичь добрососедских отношений с Грузией, она не желает ни войны, ни конфликта и стремится к стабильности в регионе. Абхазия также выражает самостоятельность, развивая свою культуру и традиции, подчеркнул он.