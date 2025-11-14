Политолог назвал условие освобождения Саакашвили

Грузия может освободить своего экс-президента Михаила Саакашвили, если об этом попросит Запад, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, также в пользу политика может сыграть желание Тбилиси вступить в Европейский союз.

Требование Запада освободить Саакашвили может стать разменной монетой для вступления Грузии в Европейский союз. Он понимает, что является ненужной вещью, и все ищут способ обменять его на что-нибудь полезное. Помните, как в мультфильме «Простоквашино» говорили: «Нам надо купить корову. А как ее купить? Надо продать что-то ненужное». Это игра слов, хотя речь идет о судьбе человека, — заявил Светов.

Политолог не исключил, что в случае смерти Саакашвили в тюрьме местная власть подвергнется обвинениям со стороны мировой общественности. Однако, по его словам, экс-президент Грузии может снова заняться политикой после освобождения.

Если Саакашвили умрет в тюрьме, то на грузинскую власть навалится шквал обвинений. Я не исключаю того, что его освободят, лишь бы избавиться. С другой стороны, есть опасения, что после освобождения он начнет заниматься политической деятельностью, — заключил Светов.

Ранее Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского включить его в список гражданских пленных. Бывший грузинский лидер напомнил, что в 2019 году ему вернули «незаконно отобранное гражданство».