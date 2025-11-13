Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 17:56

«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой

Саакашвили попросил Зеленского включить его в список гражданских пленных

Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили попросил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) президента Украины Владимира Зеленского включить его в список гражданских пленных после возвращения в тюрьму из клиники. Политик напомнил, что в 2019 году ему вернули «незаконно отобранное гражданство».

Я гражданин Украины и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ, где имел честь работать под вашим руководством. Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, <…> когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, в список гражданских пленных, — написал Саакашвили.

По его словам, в исправительном учреждении работает персонал, который по мнению политика, причастен к его отправлению в 2022 году. Также Саакашвили тогда говорил, что его систематически пытали физически и психологически. Теперь же, по словам экс-президента Грузии, он страдает от более чем 20 серьезных диагнозов, а в его организме нашли признаки отравления тяжелыми металлами.

Ранее стало известно, что Саакашвили был возвращен в тюрьму после пребывания на лечении в клинике «Вивамед». По сведениям Специальной пенитенциарной службы, состояние экс-президента признано стабильным, и он больше не нуждается в продолжительной терапии.

