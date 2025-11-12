Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экс-президента Грузии Саакашвили вернули из клиники в тюрьму

Михаила Саакашвили вернули в тюрьму после трех лет лечения в клинике

Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили Фото: AP/ТАСС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был возвращен в тюрьму после продолжительного пребывания на лечении в клинике «Вивамед», передает «Sputnik.Грузия». Политик проходил лечение в учреждении с мая 2022 года.

По информации Специальной пенитенциарной службы, состояние Михаила Саакашвили признано стабильным, и он больше не нуждается в длительном лечении. В связи с этим бывший президент был выписан из медицинского учреждения и помещен обратно в пенитенциарное учреждение номер 12.

Ранее генеральный прокурор Георгий Гваракидзе сообщил, что в Грузии началось уголовное расследование в отношении Саакашвили и группы оппозиционных политиков. Дело возбуждено по обвинению в деятельности, направленной против конституционного строя.

Фигуранты подозреваются в организации саботажа, финансировании угроз национальной безопасности, призывах к свержению власти и помощи иностранному государству. В списке обвиняемых значатся Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Никанор Мелиа, Зураб Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

