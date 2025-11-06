В Грузии возбудили уголовное дело против экс-президента Генпрокурор Грузии заявил о деле против Саакашвили за призывы к свержению власти

В Грузии было инициировано уголовное производство в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили и группы оппозиционных политиков, сообщил генеральный прокурор страны Георгий Гваракидзе на брифинге. Основанием для возбуждения дела стали серьезные обвинения в деятельности против конституционного строя государства, передает Sputnik Грузия.

По словам представителя Генпрокуратуры, все фигуранты подозреваются в совершении ряда преступлений, включая организацию саботажа и финансирование деятельности, направленной против основ национальной безопасности. Также им инкриминируются призывы к насильственному свержению власти и оказание помощи иностранному государству во враждебных действиях.

Среди обвиняемых значатся такие известные в стране политики, как Георгий Вашадзе, Ника Гварамия и Никанор Мелиа. Полный список фигурантов включает также Зураба Джапаридзе, Элене Хоштарию, Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Ранее Конституционный суд Грузии принял решение о регистрации иска властей страны о запрете партии «Единое национальное движение». Данная политическая сила была создана Михаилом Саакашвили. Исковое заявление подписали 88 депутатов парламента.