14 ноября 2025 в 18:57

В Грузии объяснили, зачем Зеленский отправил Саакашвили на родину

Папуашвили: Зеленский хочет отправкой Саакашвили в Грузию поссорить ее с Россией

Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский направил экс-главу Грузии Михаила Саакашвили на родину с целью ухудшить отношения с Россией, заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили, чьи слова приводит местный Первый канал. По его мнению, политик хочет так спровоцировать конфликт. Он убежден, что финалом эскалации стала бы война с РФ.

Саакашвили сюда привезло украинское руководство. Именно Зеленский привез Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну, — подчеркнул Папуашвили.

Глава грузинского парламента также обвинил Зеленского, президента Молдавии Майю Санду и посла ЕС в Грузии Павла Херчинского в целенаправленном раскачивании ситуации в стране. По его словам, они распространяли ложную информацию о якобы плохом самочувствии бывшего Саакашвили.

Папуашвили заявил, что эти лица откровенно обманывали грузинский народ. Он констатировал, что ситуация разрешилась и Саакашвили теперь отбывает наказание в исправительном учреждении, где, по мнению политика, ему и место. Спикер парламента отметил, что Грузия последовательно противодействовала этим «атакам», обеспечив «должный ответ» всем причастным к возвращению Саакашвили в страну.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Грузия может освободить бывшего президента по просьбе Запада. Эксперт убежден, что в пользу Саакашвили может сыграть желание Тбилиси вступить ЕС.

