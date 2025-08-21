Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Впервые за всю историю США отказались поддержать резкую критику в адрес России в связи с конфликтом в Грузии в 2008 году, обратил внимание тбилисский журнал Tabula. Это решение было принято в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного 17-й годовщине тех событий. До этого американская сторона всегда присоединялась к подобным заявлениям.

Несколько стран-членов СБ ООН выступили с совместным заявлением, осуждающим действия Москвы в августе 2008 года. Документ подписали представители Великобритании, Франции, Дании, Греции и Словении, а также Латвия, которая вскоре станет непостоянным членом Совбеза. Однако Вашингтон неожиданно отказался присоединиться к этой инициативе.

Ранее глава кабмина Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что режим экс-президента республики Михаила Саакашвили начал войну в Южной Осетии по заказу deep state (глубинное государство). По его словам, нужно спросить президента США Дональда Трампа, что скрывается за этой формулировкой.

До этого Кобахидзе утверждал, что администрация Саакашвили в 2008 году нанесла национальным интересам Грузии огромный ущерб. Политик призвал вспомнить все документы, которые подписало тогда правительство, где подтверждается, что экс-президент начал войну.

