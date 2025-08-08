В Грузии назвали заказчиков войны 2008 года в Южной Осетии

В Грузии назвали заказчиков войны 2008 года в Южной Осетии Кобахидзе: режим Саакашвили начал войну 2008 года по заказу deep state

Режим экс-президента Грузии Михаила Саакашвили начал войну в Южной Осетии по заказу deep state (глубинное государство), заявил глава кабмина страны Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые приводит «Взгляд», нужно спросить президента США Дональда Трампа, что скрывается за этой формулировкой.

Антидемократический, кровавый режим Саакашвили начал войну по заказу deep state, — подчеркнул Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии также назвал случившееся в августе 2008 года «трагедией». Кобахидзе добавил, что Саакашвили должен ответить за начало войны. Он также описал случившееся как «катастрофическая авантюра» и «заказное предательство».

Ранее Кобахидзе заявил, что администрация Саакашвили в 2008 году нанесла национальным интересам Грузии огромный ущерб. Политик призвал вспомнить все документы, которые подписало тогда правительство, где подтверждается, что экс-президент начал войну.

Кобахидзе заявлял, что Грузия не готова подписать договор о ненападении с Абхазией и Южной Осетией. Он подчеркнул, что Тбилиси не будет вести диалог с Сухумом и Цхинвалом.