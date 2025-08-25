Трамп продаст ВСУ 3000 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ

Американские СМИ сообщили, что власти США якобы одобрили продажу Киеву 3000 дальнобойных ракет ERAM. Эта новость появилась на фоне активного участия Вашингтона в переговорном процессе с целью добиться завершения конфликта на Украине. О каких именно вооружениях идет речь и как эти поставки соотносятся с миротворческими инициативами президента США Дональда Трампа — в материале NEWS.ru.

Что такое ERAM, насколько опасны эти ракеты

Источники в Белом доме заявили газете The Wall Street Journal, что на прошлой неделе власти США одобрили продажу 3000 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM). Вооружения должны прибыть на Украину «примерно через шесть недель», утверждает WSJ.

По данным издания, стоимость пакета вооружения составит $850 млн. Предположительно, большую часть расходов на себя возьмут европейские союзники Киева из «коалиции желающих». Позже информацию о поставках подтвердил также телеканал CNN.

Ракета RIM-174 ERAM (Extended Range Air Munition) разрабатывалась компанией Raytheon по заказу ВВС США с начала 2024 года. Telegram-канал «Южный фронт» отмечает: с самого начала предполагалось, что ERAM создается для применения ВСУ: техническое задание требовало, чтобы их можно было запускать с истребителей «иностранных типов». Ракета должна была стать массовым и дешевым высокоточным авиационным боеприпасом. Дальность поражения ERAM составляет от 240 км до 450 км.

По словам военного эксперта и историка войск ПВО Юрия Кнутова, это оружие можно считать аналогом британских ракет Storm Shadow и французских SCALP. Снаряд специально разработан американцами для Украины.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Это крылатая ракета, дальность — примерно 450 км. Боевая часть — где-то 220 кг, скорость — более 700 км/ч. Она устойчива к воздействию систем РЭБ. То есть это в какой-то степени аналог европейских Storm Shadow и SCALP, но там экспортные версии имели дальность 300 км, здесь же дальность почти 500 км. Американские ракеты ERAM способны долететь до Тулы в случае их передачи Вооруженным силам Украины и применения в боевых действиях», — объяснил Кнутов NEWS.ru.

При этом эксперт подчеркнул, что ERAM это «более дешевый», но «не слишком надежный» аналог европейских систем.

Как ВС РФ будут противостоять ракетам ERAM

Российские зенитно-ракетные комплексы способны уничтожить американские ракеты ERAM в случае их передачи Украине для атак вглубь РФ, заверил Кнутов.

«По Storm Shadow и SCALP мы работаем. Значит, будем работать и по ERAM. Эти ракеты американского производства, на мой взгляд, представляют определенную опасность за счет массовости. Есть вероятность запуска группы снарядов несколькими истребителями F-16. Поэтому под номером один стоит задача поражения именно самолетов — на аэродромах и в воздухе ― как носителей этих ракет. Поражать их могут С-400, С-350 „Витязь“ — он так и называется „убийца крылатых ракет“ — и комплекс С-300В4. „Панцири“ также могут по ним работать», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул также, что подобные вооружения нужно уничтожать на стадии доставки. В качестве особенно важных логистических пунктов Кнутов отметил одесский порт и аэродромы.

Одесский порт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эффективный способ противодействия — не просто реагировать на поставляемое вооружение, которое продолжает наносить удары по нам, а целенаправленно уничтожать инфраструктуру противника, добавил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«В первую очередь это касается электроэнергетики. Не менее важными целями для атак являются предприятия нефтеперерабатывающего комплекса Украины, а также базы хранения горючего. Это ключевые объекты для ударов, поскольку без электроснабжения у режима Зеленского посыплется тыл, и никакие западные поставки не смогут существенно изменить ситуацию», — заявил аналитик NEWS.ru.

Насколько вероятно, что США поставят Киеву дальнобойные ракеты

Эксперты выражают сомнение в наличии у США такого количества ракет ERAM. Telegram-канал «Военная хроника» указывает: нет никаких данных о том, что эти вооружения в варианте «воздух — земля» пошли в производство. По мнению аналитиков, таких ракет пока просто не существует, а речь идет о модификации другого оружия.

«Совершенно точно в мире сегодня нет 3300 этих ракет. Чтобы сделать такое количество, уйдут годы. А за годы столько всего приключается, что, возможно, Украине будет уже сильно не до ракет», — отмечает Telegram-канал Fighterbomber.

По словам Коротченко, сообщения о якобы передаче Киеву тысяч дальнобойных ракет ERAM могут оказаться информационным вбросом. Следует ориентироваться на разведывательные оценки, предоставляемые профильными структурами, а не на публикации, пояснил он.

«В условиях гибридной войны различные вбросы часто используются для воздействия на наши центры принятия решений и навязывания ложных представлений. Поэтому публикации в западных СМИ не являются истиной в последней инстанции. В первую очередь необходимо ориентироваться на соответствующие политические решения, подтвержденные официальными структурами западных стран, а также на имеющиеся разведывательные оценки», — подчеркнул аналитик.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как возможные поставки ракет соотносятся с миротворческими инициативами Трампа

По словам сенатора Андрея Климова, Трампа можно воспринимать «как такого американского консервативного купца». А у купцов «в голове все устроено так, что продажа ракет и миротворческие усилия прекрасно совмещаются».

«Трамп ведь продает эти ракеты Евросоюзу. Разговор о них шел давно, и оружие пока еще никуда не поступило. То есть теоретически соглашения могут быть заключены до их фактической поставки. В этом смысле США гарантированно получают деньги от Евросоюза, а что потом ЕС делает с этими ракетами, он (Трамп. — NEWS.ru) как бы и не в курсе. С другой стороны, конечно, если посмотреть на это из Москвы, то все кажется нелогичным», — признал политик в беседе с NEWS.ru. По его словам, «у них просто другая логика, их мозги по-другому заточены», поэтому, с их точки зрения, противоречия здесь нет.

По мнению военного эксперта генерал-майора в отставке Александра Сидякина, «Трамп выступает как оружейный барон, как торговец смертью».

«Ему все равно, какое оружие и кому продавать. Он может симпатизировать Путину и презирать Зеленского, но, если можно получить выгоду, если за них заплатят, он продаст любые ракеты Киеву», — заключил Сидякин.

Читайте также:

Катастрофа в Закарпатье: «Калибры» разбомбили американский завод ВСУ

Новый ужас для Украины: в чем сила «Кинжала», почему он круче «Орешника»

Лондон спалился: в украинских ракетах «Фламинго» узнали британское оружие