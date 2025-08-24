Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Убийца крылатых ракет»: военэксперт о российских средствах борьбы с ERAM

Военэксперт Кнутов: комплекс «Витязь» уничтожит американские ракеты ERAM

Зенитно-ракетная система С-400 Зенитно-ракетная система С-400 Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, С-350 «Витязь» и «Панцирь» смогут уничтожить американские ракеты ERAM в случае их передачи Украине для атак вглубь РФ, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Также он отметил важность поражения самолетов F-16, которые, вероятнее всего, выступят носителями этих ракет.

Что касается самих крылатых ракет, по Storm Shadow и Scalp мы работаем. Значит, будем работать и по ERAM. Эти ракеты американского производства, на мой взгляд, представляют определенную опасность за счет массовости. Есть вероятность запуска группы ракет несколькими истребителями F-16. Поэтому задача поражения самолетов стоит под номером ― один именно на аэродромах и в воздухе ― как носителей этих ракет. Поражать их могут С-400, С-350 «Витязь». Он так и называется убийца крылатых ракет, и комплекс С-300В4. Комплексы «Панцирь» также могут по ним работать, ― ответил Кнутов.

Военный эксперт подчеркнул необходимость уничтожения этих ракет на стадии доставки. В качестве особенно важных логистических пунктов он отметил Одесский порт и аэродромы.

Главная задача для нашей противовоздушной обороны — это уничтожение мест складирования, то есть мест доставки. Например, порт Одесса и дальнейшая переброска этих ракет на аэродромы — это тоже задача номер один, ― резюмировал Кнутов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа официально одобрила масштабные поставки новейших ракет для Украины. Стоимость нового пакета военной помощи оценивается в $850 млн. Основное финансирование взяли на себя европейские союзники Киева.

