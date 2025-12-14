Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму

Общий объем выданных автокредитов в России в октябре достиг рекордного показателя в 2,96 трлн рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных Банка России. По состоянию на 1 ноября этого года совокупная задолженность граждан по автокредитам увеличилась почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике, банковский портфель автокредитов в 2024 году составлял 2,6 трлн рублей. Это демонстрирует существенный рост кредитной активности населения в данном сегменте.

При этом динамика за десять месяцев текущего года оказалась менее выраженной, чем в прошлом. С начала 2025 года портфель автокредитов вырос на 355,2 млрд рублей, тогда как за аналогичный период 2024 года прирост составил более 845 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил ввести льготное автокредитование для граждан, только получивших права. Парламентарий обратился с соответствующим письмом к министру промышленности и торговли Антону Алиханова. Как объяснил депутат, такая мера поможет как отечественным производителям, так и населению одновременно. В документе также говорится, что уровень продаж Lada в России сократился на 27% по сравнению с 2024-м, о чем сообщал ранее глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов.