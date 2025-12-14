Говядина, картофель и помидоры: теплый новогодний салат без лишних хлопот

Теплый салат на Новый год с картофелем — звучит банально, но вкус потрясает

Теплые салаты на Новый год давно перестали быть чем‐то необычным, но правильное сочетание говядины, картофеля и помидоров способно полностью изменить мнение о банальном наборе продуктов. Такой салат подается прямо с сковороды, источает праздничный аромат. А еще он сытный, эффектно смотрится на столе и надолго запоминается гостям. Главное — выбрать качественную говядину и не пересушить овощи.

Вам понадобится: говядина (мякоть) — 300 г, картофель — 3 средних клубня, помидоры черри — 200 г, красный лук — 1 небольшая головка, чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 3 ст. л., бальзамический уксус — 1 ст. л., зернистая горчица — 1 ч. л., свежий розмарин или тимьян — по вкусу, соль и черный перец. Говядину нарежьте тонкими полосками и быстро обжарьте на сильном огне до румяной корочки, чтобы она осталась сочной внутри. В этой же сковороде подрумяньте ломтики отварного картофеля, добавьте лук перьями, чеснок, разрезанные пополам черри и травы, влейте смесь масла, уксуса и горчицы, быстро прогрейте и сразу подавайте.

Такой вариант идеально показывает, какими разными могут быть теплые салаты на Новый год: здесь и знакомые продукты, и ресторанная подача, и яркий вкус без сложных соусов. Подавайте салат на подогретом блюде, посыпав крупной солью и свежемолотым перцем, — гости точно попросят добавки.

