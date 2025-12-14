Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 08:35

Говядина, картофель и помидоры: теплый новогодний салат без лишних хлопот

Теплый салат на Новый год с картофелем — звучит банально, но вкус потрясает Теплый салат на Новый год с картофелем — звучит банально, но вкус потрясает Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Теплые салаты на Новый год давно перестали быть чем‐то необычным, но правильное сочетание говядины, картофеля и помидоров способно полностью изменить мнение о банальном наборе продуктов. Такой салат подается прямо с сковороды, источает праздничный аромат. А еще он сытный, эффектно смотрится на столе и надолго запоминается гостям. Главное — выбрать качественную говядину и не пересушить овощи.

Вам понадобится: говядина (мякоть) — 300 г, картофель — 3 средних клубня, помидоры черри — 200 г, красный лук — 1 небольшая головка, чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 3 ст. л., бальзамический уксус — 1 ст. л., зернистая горчица — 1 ч. л., свежий розмарин или тимьян — по вкусу, соль и черный перец. Говядину нарежьте тонкими полосками и быстро обжарьте на сильном огне до румяной корочки, чтобы она осталась сочной внутри. В этой же сковороде подрумяньте ломтики отварного картофеля, добавьте лук перьями, чеснок, разрезанные пополам черри и травы, влейте смесь масла, уксуса и горчицы, быстро прогрейте и сразу подавайте.

Такой вариант идеально показывает, какими разными могут быть теплые салаты на Новый год: здесь и знакомые продукты, и ресторанная подача, и яркий вкус без сложных соусов. Подавайте салат на подогретом блюде, посыпав крупной солью и свежемолотым перцем, — гости точно попросят добавки.

Ранее мы делились рецептом идеальной свиной рульки, приготовить которую можно за пару часов!

Читайте также
Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой
Семья и жизнь
Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой
Изумительная закуска для любого праздничного стола: рулет «Светофор» — быстро и вкусно
Общество
Изумительная закуска для любого праздничного стола: рулет «Светофор» — быстро и вкусно
Приготовьте на Новый год «Муравейник»: очень просто и вкусно — эту сладость обожают и дети, и взрослые
Общество
Приготовьте на Новый год «Муравейник»: очень просто и вкусно — эту сладость обожают и дети, и взрослые
Домашний торт без раскатки и возни с тонкими коржами: простой «Недомедовик», который получается нежным и собирается за минуты
Общество
Домашний торт без раскатки и возни с тонкими коржами: простой «Недомедовик», который получается нежным и собирается за минуты
Россиянам назвали сроки победы над пришедшим из Китая опасным гриппом
Общество
Россиянам назвали сроки победы над пришедшим из Китая опасным гриппом
салаты
застолье
Новый год
рецепты
праздники
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какое блюдо принято есть у иудеев на Хануку
Тренер раскрыла главные причины болей в боку
Намазка с тофу: нежная кремовка для бутербродов и брускетт
На Западе рассказали, как Россия унизила США и Европу
Авария под Пензой изменила маршруты 12 поездов
Россиянин пришел в гости к знакомому, огрел его табуретом и ограбил
Биолог объяснила, как правильно замораживать мясо
«Нас ничего не объединяет»: Сагалова о «Счастливы вместе», браке и кино
Фаза Луны сегодня, 14 декабря: кого ждет богатство? Зачем идти с палками?
Гороскоп 14 декабря: принимаем ответственные решения, блещем идеями
«Русские побеждают»: на Западе объяснили слова Зеленского о выборах
Американского подполковника ошарашила реакция Запада на удар по Одессе
Стратеги НАТО предрекли глобальное противостояние с Россией
ЕС собирается ударить по ключевым отраслям России
«Ксения Бородина» может исчезнуть
Боец ВСУ показал нацистский жест приближающемуся дрону и поплатился
Жители Дагестана остались без электричества из-за мощного снегопада
Легенда реслинга проиграл бой и сделал неожиданный жест с ботинками
«Все потерять»: в США сделали тревожный для Киева прогноз
«Разнородная масса»: российский генерал вынес приговор ВВС Украины
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.