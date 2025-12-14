В Сочи загорелись складские помещения на 130 квадратных метрах

Складские помещения загорелись в Адлерском районе Сочи на площади 130 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. На место происшествия прибыли подразделения Сочинского пожарного гарнизона.

Информация о пожаре поступила к диспетчерам в 10:20 мск, первые подразделения прибыли на место происшествия спустя семь минут. Пламя охватило складские помещения, расположенные на улице Чкалова.

В 10:27 по прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание складских помещений на площади 130 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее в жилом доме на севере Москвы произошло возгорание электрического кабеля, что потребовало экстренной эвакуации жильцов. Из подъезда многоквартирного дома на Полярной улице были выведены 40 человек.

До этого сообщалось, что в Суздале на крыше аквапарка вспыхнул пожар, охвативший площадь в 150 квадратных метров. В результате 210 человек были эвакуированы из здания. Пожар успешно локализовали. На месте происшествия задействовали 29 специалистов и 12 единиц техники.