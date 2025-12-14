Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 13:54

В Сочи загорелись складские помещения на 130 квадратных метрах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Складские помещения загорелись в Адлерском районе Сочи на площади 130 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. На место происшествия прибыли подразделения Сочинского пожарного гарнизона.

Информация о пожаре поступила к диспетчерам в 10:20 мск, первые подразделения прибыли на место происшествия спустя семь минут. Пламя охватило складские помещения, расположенные на улице Чкалова.

В 10:27 по прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание складских помещений на площади 130 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее в жилом доме на севере Москвы произошло возгорание электрического кабеля, что потребовало экстренной эвакуации жильцов. Из подъезда многоквартирного дома на Полярной улице были выведены 40 человек.

До этого сообщалось, что в Суздале на крыше аквапарка вспыхнул пожар, охвативший площадь в 150 квадратных метров. В результате 210 человек были эвакуированы из здания. Пожар успешно локализовали. На месте происшествия задействовали 29 специалистов и 12 единиц техники.

Сочи
Краснодарский край
пожары
происшествия
МЧС
склады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Австралии дали официальную оценку зверствам на пляже Сиднея
Ротшильды «разрывают» шедевры из своего многомиллиардного «мини-Лувра»
Захарова отреагировала на сообщения о возможном визите Аракчи в Россию
Российские силовики раскрыли значение освобождения Варваровки в зоне СВО
«Двойное дно»: Ушаков объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Инфекционист перечислил главные симптомы пришедшего в Россию «супергриппа»
Украинцы массово сдаются на одном из направлений
«Не получил»: США «продинамили» Зеленского с ответом на мирные предложения
Авария с грузовиками на трассе М-12 «Восток» парализовала движение на 15 км
Избитая на «гаремной» вечеринке модель раскрыла шокирующие подробности
Число жертв расстрела посетителей пляжа в Сиднее выросло
Визит отца и сына в больницу Екатеринбурга закончился поножовщиной
В Дагестане человека убило совранной ветром крышей
Окруженные на Осколе ВСУ понесли новые потери в боях с ВС России
Раскрыты трагические последствия атаки ВСУ на Запорожскую область
Песков описал, какой он отец
Стали известны пугающие последствия кровавой бойни в Сиднее
В Сочи загорелись складские помещения на 130 квадратных метрах
В Китае подсчитали ущерб от мощного пожара в Гонконге
Стало известно, где похоронят погибшего после ДТП главу Реутова
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.