Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 13:44

Зеленский объявил «украино-американский день» в стране ЕС

Зеленский подтвердил встречу с Уиткоффом и Кушнером 14 декабря

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встретится со спецпосланником и старшим советником главы США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине 14 декабря. Он также анонсировал переговоры с немецким канцлером Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами, передает РБК-Украина.

Сегодня у нас украино-американский день в Берлине, — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что пока не получил официальной реакции США на новые предложения Украины по мирному плану. По словам Зеленского, отдельные сигналы передавались через переговорную команду, при этом он получает все послания и готов к началу диалога.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия предельно ясно изложила свою позицию по мирному урегулированию на Украине и она была принята американской стороной. По его словам, Москва пока не получала конкретных предложений от ЕС и Киева, однако ожидает, что их вклад вряд ли будет конструктивным.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер между тем заявил, что ситуация на фронте для ВСУ крайне тяжелая и у Киева не осталось даже гипотетических шансов на победу. Он назвал абсурдным сопротивление украинской стороны переговорам с Россией.

Владимир Зеленский
Украина
Стив Уиткофф
Джаред Кушнер
США
Берлин
встречи
переговоры
Германия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ротшильды «разрывают» шедевры из своего многомиллиардного «мини-Лувра»
Захарова отреагировала на сообщения о возможном визите Аракчи в Россию
Российские силовики раскрыли значение освобождения Варваровки в зоне СВО
«Двойное дно»: Ушаков объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Инфекционист перечислил главные симптомы пришедшего в Россию «супергриппа»
Украинцы массово сдаются на одном из направлений
«Не получил»: США «продинамили» Зеленского с ответом на мирные предложения
Авария с грузовиками на трассе М-12 «Восток» парализовала движение на 15 км
Избитая на «гаремной» вечеринке модель раскрыла шокирующие подробности
Число жертв расстрела посетителей пляжа в Сиднее выросло
Визит отца и сына в больницу Екатеринбурга закончился поножовщиной
В Дагестане человека убило совранной ветром крышей
Окруженные на Осколе ВСУ понесли новые потери в боях с ВС России
Раскрыты трагические последствия атаки ВСУ на Запорожскую область
Песков описал, какой он отец
Стали известны пугающие последствия кровавой бойни в Сиднее
В Сочи загорелись складские помещения на 130 квадратных метрах
В Китае подсчитали ущерб от мощного пожара в Гонконге
Стало известно, где похоронят погибшего после ДТП главу Реутова
Появились новые детали о крушении самолета под Иваново
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.