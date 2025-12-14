Зеленский объявил «украино-американский день» в стране ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встретится со спецпосланником и старшим советником главы США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Берлине 14 декабря. Он также анонсировал переговоры с немецким канцлером Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами, передает РБК-Украина.

Сегодня у нас украино-американский день в Берлине, — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что пока не получил официальной реакции США на новые предложения Украины по мирному плану. По словам Зеленского, отдельные сигналы передавались через переговорную команду, при этом он получает все послания и готов к началу диалога.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия предельно ясно изложила свою позицию по мирному урегулированию на Украине и она была принята американской стороной. По его словам, Москва пока не получала конкретных предложений от ЕС и Киева, однако ожидает, что их вклад вряд ли будет конструктивным.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер между тем заявил, что ситуация на фронте для ВСУ крайне тяжелая и у Киева не осталось даже гипотетических шансов на победу. Он назвал абсурдным сопротивление украинской стороны переговорам с Россией.