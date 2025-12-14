В Китае подсчитали ущерб от мощного пожара в Гонконге SCMP: ущерб от пожара в Гонконге превысил $642 млн

Мощный пожар в жилом комплексе в Гонконге, унесший жизни не менее 160 человек, нанес ущерб в сумму более $642 млн (51,1 млрд рублей), сообщает газета South China Morning Post. В расчетный урон не были включены убытки от отмены мероприятий в городе в связи с траурными акциями.

Согласно последним данным, пожар, начавшийся 26 ноября и потушенный 28 ноября, полностью уничтожил 1 736 квартир со всем находившимся в них имуществом. Всего без крова остались порядка 5 тыс. человек.

Ранее стало известно, что гонконгская полиция задержала уже 13 человек по делу о пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court по подозрению в непреднамеренном убийстве. Среди арестованных значатся генеральный подрядчик, инженер-консультант и субподрядчик фирмы, ответственной за монтаж строительных лесов. Согласно предварительным данным следствия, несколько фигурантов приобрели 2300 рулонов защитной сетки, не отвечающей правилам пожарной безопасности, по цене почти в два раза ниже стоимости огнестойкого материала для обмотки тех самых лесов.