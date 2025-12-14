«Получат по шапке»: депутат об организаторах атак дронами на Россию Депутат Колесник: ЕС может участвовать в организации атак ВСУ дронами на Россию

Лидеры Евросоюза могут принимать участие в организации атак ВСУ дронами на Россию, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он также отметил, что ответственные за удары по мирному населению РФ украинские и европейские политики неминуемо понесут наказание.

Как только наступит мир, Запад, особенно Евросоюз, получит по шапке. Я думаю, что выдернут отдельных руководителей. И [президента Украины Владимира] Зеленского в том числе. Внутри Евросоюза уже возникли довольно серьезные разногласия. Я думаю, что все идет к краху, и с деньгами у них не все получается. Евросоюз пошел в разнос, и я не думаю, что эти удары (атаки дронами на РФ. — NEWS.ru) обходятся без их участия и советов. Они сейчас устраивают это кровавое шоу, но за все придется отвечать, — объяснил Колесник.

Ранее также военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ атакуют жилые объекты на российской территории, чтобы спровоцировать Вооруженные силы РФ на ответные удары. По его словам, целью тактики Украины является попытка сорвать мирные переговоры.