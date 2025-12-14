Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 13:42

«Получат по шапке»: депутат об организаторах атак дронами на Россию

Депутат Колесник: ЕС может участвовать в организации атак ВСУ дронами на Россию

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Лидеры Евросоюза могут принимать участие в организации атак ВСУ дронами на Россию, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он также отметил, что ответственные за удары по мирному населению РФ украинские и европейские политики неминуемо понесут наказание.

Как только наступит мир, Запад, особенно Евросоюз, получит по шапке. Я думаю, что выдернут отдельных руководителей. И [президента Украины Владимира] Зеленского в том числе. Внутри Евросоюза уже возникли довольно серьезные разногласия. Я думаю, что все идет к краху, и с деньгами у них не все получается. Евросоюз пошел в разнос, и я не думаю, что эти удары (атаки дронами на РФ. — NEWS.ru) обходятся без их участия и советов. Они сейчас устраивают это кровавое шоу, но за все придется отвечать, — объяснил Колесник.

Ранее также военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ атакуют жилые объекты на российской территории, чтобы спровоцировать Вооруженные силы РФ на ответные удары. По его словам, целью тактики Украины является попытка сорвать мирные переговоры.

Андрей Колесник
Евросоюз
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Австралии дали официальную оценку зверствам на пляже Сиднея
Ротшильды «разрывают» шедевры из своего многомиллиардного «мини-Лувра»
Захарова отреагировала на сообщения о возможном визите Аракчи в Россию
Российские силовики раскрыли значение освобождения Варваровки в зоне СВО
«Двойное дно»: Ушаков объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Инфекционист перечислил главные симптомы пришедшего в Россию «супергриппа»
Украинцы массово сдаются на одном из направлений
«Не получил»: США «продинамили» Зеленского с ответом на мирные предложения
Авария с грузовиками на трассе М-12 «Восток» парализовала движение на 15 км
Избитая на «гаремной» вечеринке модель раскрыла шокирующие подробности
Число жертв расстрела посетителей пляжа в Сиднее выросло
Визит отца и сына в больницу Екатеринбурга закончился поножовщиной
В Дагестане человека убило сорванной ветром крышей
Окруженные на Осколе ВСУ понесли новые потери в боях с ВС России
Раскрыты трагические последствия атаки ВСУ на Запорожскую область
Песков описал, какой он отец
Стали известны пугающие последствия кровавой бойни в Сиднее
В Сочи загорелись складские помещения на 130 квадратных метрах
В Китае подсчитали ущерб от мощного пожара в Гонконге
Стало известно, где похоронят погибшего после ДТП главу Реутова
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.