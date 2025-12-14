Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 19:52

Синоптик раскрыл, когда в Москву придет потепление

Синоптик Тишковец: в Москву 16 декабря придет потепление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москву 16 декабря придет потепление — температура воздуха может прогреться до 3 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, к следующим выходным снежный покров начнет подтаивать, но полностью не исчезнет.

По словам синоптика, самая морозная ночь сезона ожидается в ночь на 15 декабря, когда в столице столбики термометров опустятся до -10 градусов, а в области — до -12 градусов. Однако уже в ночь на 16 декабря гребень антициклона улучшит погоду, и морозы ослабнут до -7 градусов.

Уже днем 16 декабря активизируется теплый фронт: небо затянется облаками, пройдут снегопады, которые местами перейдут в ледяные дожди. Температура будет колебаться около нуля.

В среду, 17 декабря, столицу накроют густые адвективные туманы с видимостью в несколько сотен метров, а ночная температура останется плюсовой. 18 и 19 декабря погода будет неустойчивой — так кратковременный мокрый снег и колебания температуры около нулевой отметки создадут условия для гололедицы.

В ночь на субботу заряды снега продолжатся, и подморозит до -1…-4. В выходные в середине дня слабый «плюс». Снежный покров подтает, но полностью не исчезнет. Таким образом, вся надежда на сугробы остается только на последние дни декабря, когда в канун Нового года может прорваться снежный циклонический вихрь с мягкими морозами, — заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальные морозы ожидаются в северо-европейской части России, Поволжье, на Урале и в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни. По его словам, самые интенсивные «отрицательные аномалии» прогнозируются в Архангельской области — там подморозит до -32 градусов.

