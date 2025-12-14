Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 20:01

Москвичам дали надежду на сугробы

Синоптик Тишковец: сугробы могут появиться в Москве в последние дни года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сугробы могут появиться в Москве только в последние дни декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, для этого в столичный регион должен прорваться снежный циклонический вихрь с мягкими морозами.

Вся надежда на сугробы остается только на последние дни декабря, когда в канун Нового года может прорваться снежный циклонический вихрь с мягкими морозами, — рассказал Тишковец.

Ранее Тишковец рассказал, что метеорологическая осень завершится в Москве 12 декабря. Он пояснил, что в выходные, 13–14 декабря, в столицу придет холодный фронт со снегопадом, морозами и сильным ветром. Синоптик отметил, что ночная температура составит -7...-10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до -4...-7 градусов.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве 14 декабря ударят морозы, а за ними снова наступит потепление. Она добавила, что также в регионе ожидаются снегопады.

Также сообщалось, что из-за теплой и бесснежной погоды в некоторых регионах России растения начали пробуждаться раньше времени, это может негативно сказаться на урожае. Жители Москвы, Башкирии, Удмуртии, Краснодарского края и других регионов наблюдают набухание почек на деревьях.

