14 декабря 2025 в 13:32

Крупнейшие московские аэропорты вновь прекратили работу

Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Международные аэропорты Домодедово в Москве и Жуковский в подмосковном Раменском временно перестали обслуживать авиарейсы, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения начали действовать днем 14 декабря, около 13:28 мск.

Домодедово и Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул пресс-секретарь ведомства.

Ранее сообщалось, что ограничения на работу этих аэропортов вводились утром 14 декабря, около шести часов утра. Воздушные гавани не работали примерно 30 минут. Кореняко отметил, что данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили летевший в сторону столицы беспилотный летательный аппарат ВСУ. При этом он не уточнил, в каком именно районе был ликвидирован дрон и к какому типу он принадлежал. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

