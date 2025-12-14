Домашний торт без раскатки и возни с тонкими коржами: простой «Недомедовик», который получается нежным и собирается за минуты

Если хочется медового торта, но нет сил стоять с раскаткой, этот вариант станет настоящим спасением. Здесь тесто выпекается сразу большим пластом, а потом разрезается на коржи, что экономит время и силы. В итоге получается мягкий, пропитанный десерт, который по вкусу ничуть не уступает классике.

Для теста понадобится масло (150 г), сахар (200 г), мед (2 ст. л.), сода (1 ч. л.), яйца (2 шт.) и мука (320 г). Масло с сахаром и медом прогрейте до однородности и, как только смесь начнет пузыриться, вмешайте соду. После остывания добавьте яйца и частями всыпайте муку — масса получится густой и липкой. Разделите ее на две части и выпекайте по 10–12 минут при 200 °C, формируя тонкие пласты. Пока они теплые, разрежьте каждый на 3–4 прямоугольника и дайте остыть.

Крем готовится просто: смешайте 600 г сметаны с 2–3 ст. л. сахарной пудры. Промажьте все коржи, соберите торт и обсыпьте крошкой из обрезков. На холоде он становится особенно нежным.

