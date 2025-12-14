Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 07:29

Сельдь под шубой с неожиданной изюминкой — обновленный рецепт для новогоднего стола, который удивит гостей и домочадцев

В преддверии Нового года хочется удивить семью и друзей не только нарядной елкой, но и оригинальными блюдами. Классическая «Сельдь под шубой» всегда на столе, но есть простой способ сделать салат более праздничным и интересным. Этот вариант сочетает привычные вкусы с необычной текстурой и красивой подачей.

Для салата возьмите: филе слабосоленой сельди — 300 г, картофель вареный — 550 г, морковь вареная — 190 г, свекла вареная — 220 г, лук — 140 г, яйца — 260 г, крабовое мясо — 220 г, майонез — 100 г, укроп — пучок.

Яйца очистите, белки и желтки натрите на мелкой терке. Картофель нарежьте кубиком, морковь и свеклу натрите на терке. Лук и крабовое мясо мелко порежьте, укроп измельчите. Сельдь нарежьте кубиком. Салат собирается слоями: картофель — лук — сельдь — свекла — морковь с крабовым мясом, каждый слой промажьте майонезом. Украсьте остатками крабового мяса, тертым яйцом и укропом. Подавайте с черным хлебом или миксом салатов для эффектного праздничного стола.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

