Такой крабовый салат вы еще не пробовали: новогодний рецепт с мандаринами

Попробуйте невероятно вкусный и свежий салат с крабовыми палочками по новогоднему рецепту с мандаринами. Он станет настоящим открытием для вашего праздничного стола.

Вкус этого салата — удивительная гармония нежных сладковатых крабовых палочек, сочных мандаринов с их яркой цитрусовой кислинкой и сладкой кукурузы. Чеснок добавляет пикантную острую нотку, которая идеально связывает все компоненты в единое целое. Это блюдо получается легким, сочным и невероятно праздничным. Такой крабовый салат вы еще точно не пробовали!

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 3-4 мандарина, 3 яйца, 1 банка кукурузы (200 г), 1-2 зубчика чеснока, майонез, зелень для украшения. Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками. Мандарины очистите, разделите на дольки и каждую дольку разрежьте на 2-3 части, стараясь убрать белую пленку. Яйца отварите и нарежьте кубиками. Кукурузу откиньте на дуршлаг. Чеснок пропустите через пресс. Все ингредиенты смешайте в глубокой миске, заправьте майонезом по вкусу.

