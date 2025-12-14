Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 11:33

Такой крабовый салат вы еще не пробовали: новогодний рецепт с мандаринами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Попробуйте невероятно вкусный и свежий салат с крабовыми палочками по новогоднему рецепту с мандаринами. Он станет настоящим открытием для вашего праздничного стола.

Вкус этого салата — удивительная гармония нежных сладковатых крабовых палочек, сочных мандаринов с их яркой цитрусовой кислинкой и сладкой кукурузы. Чеснок добавляет пикантную острую нотку, которая идеально связывает все компоненты в единое целое. Это блюдо получается легким, сочным и невероятно праздничным. Такой крабовый салат вы еще точно не пробовали!

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 3-4 мандарина, 3 яйца, 1 банка кукурузы (200 г), 1-2 зубчика чеснока, майонез, зелень для украшения. Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками. Мандарины очистите, разделите на дольки и каждую дольку разрежьте на 2-3 части, стараясь убрать белую пленку. Яйца отварите и нарежьте кубиками. Кукурузу откиньте на дуршлаг. Чеснок пропустите через пресс. Все ингредиенты смешайте в глубокой миске, заправьте майонезом по вкусу.

Ранее стало известно, как приготовить сытный салат без майонеза «Бархат» с мясом и гранатом.

Проверено редакцией
Читайте также
Корейский салат, который покоряет вкусом: кисло-сладкая вкуснота с вешенками и морковью
Общество
Корейский салат, который покоряет вкусом: кисло-сладкая вкуснота с вешенками и морковью
Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь
Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Секретный тофу-паштет: намазка для идеальных брускетт
Семья и жизнь
Секретный тофу-паштет: намазка для идеальных брускетт
Такой крабовый салат вы еще не пробовали — готовлю корейский вариант с чукой и соусом
Общество
Такой крабовый салат вы еще не пробовали — готовлю корейский вариант с чукой и соусом
салаты
рецепты
крабовые палочки
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин
Более полутора тысяч домов в российском регионе остаются без света
Председатель Госдумы поздравил еврейскую общину с праздником
Лыжник Коростелев завоевал еще три квоты на участие в Олимпиаде-2026
Погода в Москве в понедельник, 15 декабря: ждать ли снегопада и холода
Стал известен победитель гонки преследования на этапе Кубка России
Песков напомнил Европе о фашизме и его реальной цене
Теракт в Сиднее 14 декабря: подробности, сколько погибло, что с россиянами
В Твери банк вернул россиянину переведенные мошенникам деньги
ПВО уничтожила над Россией 10 украинских БПЛА за четыре часа
Россияне были на пляже Сиднея с кровавой бойней
В Кремле отреагировали на заявление НАТО о подготовке к войне с Россией
Школьник пырнул одноклассника ножом в российском городе
Песков емко ответил на вопрос о призыве Рютте «сражаться с русскими»
Появилось видео, как безоружный прохожий обезвреживает стрелка в Сиднее
Российские войска оставили ВСУ без важного ресурса
Продюсер раскрыл, достигнет ли Маликов популярности Кадышевой у зумеров
Овечкин преодолел еще один важный рубеж в карьере
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожье
В Минобороны отчитались о работе ПВО за сутки
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.