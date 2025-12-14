Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 11:07

Корейский салат, который покоряет вкусом: кисло-сладкая вкуснота с вешенками и морковью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта закуска — настоящая находка для тех, кто обожает корейские салаты. Грибы впитывают весь букет специй, оставаясь при этом упругими и хрустящими. Идеальная альтернатива традиционной моркови по-корейски.

Для закуски мне понадобится: свежие вешенки (500 г), морковь (1 шт.), чеснок (4-5 зубчиков), растительное масло (70 мл), соевый соус (2 ст. л.), уксус 9% (1–2 ст. л.), сахар (1 ст. л.), соль (1 ч. л.), молотый красный перец (1–2 ч. л.), кориандр (1 ч. л.), черный перец горошком.

Грибы тщательно промываю и разбираю на отдельные волокна. Если они очень крупные, можно нарезать. В кипящую подсоленную воду опускаю вешенки и отвариваю ровно 5 минут после закипания. Важно не переварить, иначе они потеряют упругость. Сразу же откидываю на дуршлаг и даю стечь воде. Для маринада натираю морковь на специальной терке для корейской моркови. Чеснок пропускаю через пресс. В глубокой миске смешиваю остывшие грибы, морковь и чеснок. Добавляю соль, сахар, соевый соус, уксус и все специи. Хорошо перемешиваю. Разогреваю растительное масло до появления легкого дымка и заливаю им грибную массу. Это раскроет аромат специй. Еще раз тщательно все перемешиваю, слегка приминаю руками, чтобы грибы пустили сок. Накрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 12 часов для маринования. За это время грибы пропитаются и станут насыщенными и острыми.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
