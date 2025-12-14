Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Установлена личность одного из стрелявших в Сиднее

ABC: правоохранители установили личность одного из стрелявших на пляже в Сиднее

Фото: Marc Kalpidis/dpa/Global Look Press
Правоохранительным органам удалось установить личность одного из преступников, устроивших стрельбу на пляже в Сиднее, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах. По данным журналистов, нападавший — Нарвид Акрам.

Подозреваемый проживал в районе Бонниригг, расположенном на юго-западе города. В настоящее время в его доме проводятся обыски в рамках расследования данного преступления.

Ранее очевидцы массового нападения на пляже Бонди в Сиднее сообщили о панике, охватившей отдыхающих. Один из свидетелей, россиянин по имени Тимур, рассказал, что они с друзьями из Москвы услышали громкие хлопки. После этого все вокруг бросились бежать и прятаться в ближайших барах и домах. Тимур также упомянул, что позднее к берегу подошли военные для эвакуации серферов.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя события в Австралии, заявила, что террористические акты против мирных граждан не имеют никакого оправдания. Она также сообщила, что российское посольство в Канберре и генеральное консульство в Сиднее поддерживают связь с местными правоохранительными органами. Дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших граждане Российской Федерации.

