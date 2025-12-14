Жители европейской страны указали на тотальные проблемы со свободой слова

Почти 60% населения Германии считают, что не могут свободно выражать свое мнение, сообщает газета Die Welt. Опрос показал, что 57% респондентов предпочитают проявлять осторожность в высказываниях и лишь 43% уверены, что в стране можно открыто делиться своей точкой зрения. Это ощущение ограничений характерно для всех возрастов, однако существуют заметные различия среди сторонников различных политических партий.

Так, свободу слова ощущают 85% сторонников «Зеленых». В то же время, среди избирателей «Альтернативы для Германии» 89% предпочитают высказываться с осторожностью.

Исследование также выявило региональный разрыв: на западе Германии возможность свободно выражать мнение видят 45% респондентов, а на востоке — лишь 36%. Однако даже на западе большинство (55%) согласны, что осторожность в этом вопросе необходима.

Треть опрошенных (34%) считает, что ситуация со свободой слова ухудшилась с момента формирования нового правительства в мае. Только 9% полагают, что она улучшилась.

Ранее специалист по международному праву Джеймс Тидмарш заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон фактически объявил войну свободе слова в свой стране. По мнению аналитика, действия лидера направлены на установление жесткого государственного контроля над интернет-пространством.