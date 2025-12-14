Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Готовлю Tasca di pollo — итальянский шедевр из обычной курятины: проверенная классика к ужину или празднику

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт — быстрый билет в солнечную Италию. Аромат орегано, чеснока и оливок наполняет кухню, а сочная начинка из мягкого сыра тает во рту.

Для этого блюда мне понадобится: куриные грудки (4 шт.), мягкий сыр (200 г), помидоры (4 шт.), чеснок (1 зубчик), оливки (2 ст. л.), сушеные базилик и орегано (1 ч. л.), оливковое масло, соль, перец.

Разогреваю духовку до 180°C. Подготавливаю грудки: острым ножом делаю сбоку каждого филе глубокий надрез по всей длине, но не прорезаю насквозь, чтобы получился «карман». Для начинки измельчаю чеснок и оливки, смешиваю их с мягким сыром и половиной трав. Соль и перец добавляю по вкусу. Этой ароматной массой наполняю «карманы» в курице и аккуратно закрываю. Выкладываю грудки в жаропрочную форму, сверху на каждую кладу по ломтику помидора. Сбрызгиваю оливковым маслом и посыпаю оставшимися травами. Запекаю 20 минут ровно — этого времени хватает, чтобы курица пропеклась, но осталась сочной, а сыр внутри растопился. Подаю сразу же, полив образовавшимся в форме соком.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
