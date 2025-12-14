Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 10:07

Мой секрет воздушного бисквита: такой «Черный лес» стал нашей семейной классикой — готовим нежный рулет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рулет — праздничный десерт, который впечатляет своим видом, но готовится проще, чем кажется. Классическое сочетание шоколада, вишни и сливок никогда не выходит из моды.

Для десерта мне понадобится: мука (45 г), какао (30 г), разрыхлитель (1 ч. л.), соль (0,5 ч. л.), сливочное масло (60 г), яйца (4 шт.), сахар (100 г), ванильный экстракт (1 ч. л.). Для начинки: вишня (250 г), сахар (50 г), лимонный сок (1 ст. л.), сливки 33% (500 мл), сахарная пудра (60 г), ванильный экстракт (1 ч. л.).

Начинаю с вишни: смешиваю ее с сахаром и лимонным соком в сотейнике. Прогреваю на среднем огне 5–7 минут, пока ягоды не станут мягче, а сок слегка не загустеет. Полностью остужаю. Для крема охлажденные сливки взбиваю с сахарной пудрой и ванилью до устойчивых пиков и убираю в холод. Разогреваю духовку до 190°C. Для бисквита просеиваю муку с какао, разрыхлителем и солью. Растапливаю и остужаю масло. Яйца с сахаром и ванилью взбиваю миксером на высокой скорости 6–7 минут до светлой пышной пены. Аккуратно, порциями, ввожу сухую смесь, перемешивая лопаткой снизу вверх. Затем вливаю масло. Выливаю тесто на противень с пергаментом и выпекаю 10–12 минут. Готовый горячий корж переворачиваю на полотенце, посыпаю какао, снимаю бумагу и сразу же скручиваю в рулет вместе с тканью. Оставляю остывать. Остывший бисквит разворачиваю, смазываю кремом, ближе к краю выкладываю вишню и снова аккуратно скручиваю. Убираю в холодильник на 1–2 часа.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Проверено редакцией
Читайте также
Как засолить сало, чтобы оно таяло во рту — секрет мягкой текстуры и идеального вкуса с обычным сахаром
Общество
Как засолить сало, чтобы оно таяло во рту — секрет мягкой текстуры и идеального вкуса с обычным сахаром
Готовим на завтрак хуэвос ранчэрос — традиционную яичницу мексиканских фермеров: сытный вариант подойдет на обед и ужин
Общество
Готовим на завтрак хуэвос ранчэрос — традиционную яичницу мексиканских фермеров: сытный вариант подойдет на обед и ужин
Корейский салат, который покоряет вкусом: кисло-сладкая вкуснота с вешенками и морковью
Общество
Корейский салат, который покоряет вкусом: кисло-сладкая вкуснота с вешенками и морковью
Такой крабовый салат вы еще не пробовали — готовлю корейский вариант с чукой и соусом
Общество
Такой крабовый салат вы еще не пробовали — готовлю корейский вариант с чукой и соусом
Домашний торт без раскатки и возни с тонкими коржами: простой «Недомедовик», который получается нежным и собирается за минуты
Общество
Домашний торт без раскатки и возни с тонкими коржами: простой «Недомедовик», который получается нежным и собирается за минуты
еда
рецепты
десерты
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция предупредила о новой схеме мошенничества с проверкой качества воды
Маликов поднял гонорары в 2,5 раза с помощью мемов и нейросетей
Паштет, который изменит ваше мнение о постных закусках. Готовим за 30 минут
Российские бобслеисты лишились нейтрального флага на международных турнирах
Известный ведущий объявил бойкот правящим политикам в Великобритании
В Латвии опозорились из-за грязного автомобиля для президента Польши
В российском регионе недовольный пассажир выстрелил в голову таксисту
Москвич выиграл первое в России дело по «эффекту Долиной»
Серийный массажист-насильник заманивал жертв купонами на скидку
Россиянка «купила» домофон за 14 млн рублей
Стало известно о переговорах России и Израиля по одному вопросу
Почему не работает WhatsApp 14 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 декабря: сдача Гуляйполя, вопли командира
США вернут одной стране работы Пикассо после скандала с коррупцией
Наступление ВС РФ на Харьков 14 декабря: ложь Зеленского, правда о Купянске
«Жирный плевок в лицо»: Медведев возмутился службой Macan в армии
Секретный тофу-паштет: намазка для идеальных брускетт
Автомобиль с двумя людьми упал в реку
Стало известно о дружбе раввинов России и Одессы
Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.