Мой секрет воздушного бисквита: такой «Черный лес» стал нашей семейной классикой — готовим нежный рулет

Этот рулет — праздничный десерт, который впечатляет своим видом, но готовится проще, чем кажется. Классическое сочетание шоколада, вишни и сливок никогда не выходит из моды.

Для десерта мне понадобится: мука (45 г), какао (30 г), разрыхлитель (1 ч. л.), соль (0,5 ч. л.), сливочное масло (60 г), яйца (4 шт.), сахар (100 г), ванильный экстракт (1 ч. л.). Для начинки: вишня (250 г), сахар (50 г), лимонный сок (1 ст. л.), сливки 33% (500 мл), сахарная пудра (60 г), ванильный экстракт (1 ч. л.).

Начинаю с вишни: смешиваю ее с сахаром и лимонным соком в сотейнике. Прогреваю на среднем огне 5–7 минут, пока ягоды не станут мягче, а сок слегка не загустеет. Полностью остужаю. Для крема охлажденные сливки взбиваю с сахарной пудрой и ванилью до устойчивых пиков и убираю в холод. Разогреваю духовку до 190°C. Для бисквита просеиваю муку с какао, разрыхлителем и солью. Растапливаю и остужаю масло. Яйца с сахаром и ванилью взбиваю миксером на высокой скорости 6–7 минут до светлой пышной пены. Аккуратно, порциями, ввожу сухую смесь, перемешивая лопаткой снизу вверх. Затем вливаю масло. Выливаю тесто на противень с пергаментом и выпекаю 10–12 минут. Готовый горячий корж переворачиваю на полотенце, посыпаю какао, снимаю бумагу и сразу же скручиваю в рулет вместе с тканью. Оставляю остывать. Остывший бисквит разворачиваю, смазываю кремом, ближе к краю выкладываю вишню и снова аккуратно скручиваю. Убираю в холодильник на 1–2 часа.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.