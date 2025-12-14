Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 16:53

Джим Керри хотел отказаться от культовой роли за $20 млн

Актер Джим Керри переживал панические атаки во время съемок «Гринча»

Джим Керри Джим Керри Фото: FS/AdMedia/Global Look Press
Съемки фильма «Гринч» стали серьезным испытанием для актера Джима Керри из-за крайне неудобного грима и костюма, он даже переживал панические атаки, пишет Deadline. В определенный момент голливудская звезда пыталась отказаться от роли и вернуть гонорар в размере $20 млн (580 млн рублей по среднему курсу за 2000 год).

Костюм был изготовлен из колючей шерсти, а маска сидела настолько плотно, что актер мог дышать только через рот. Искусственные пальцы имели чрезмерную длину, из-за чего он не мог почесаться или дотронуться до своего лица. Кроме того, для съемок использовались специальные контактные линзы, оставлявшие для обзора лишь узкий тоннель прямо перед собой. Процедура нанесения грима была особенно тяжелой и занимала около восьми часов непрерывного сидения в кресле.

В перерывах между сценами актер часто лежал прямо на полу, страдал и использовал бумажный пакет для дыхания. Чтобы помочь ему справиться с таким стрессом, к нему даже пригласили бывшего эксперта ЦРУ, специализировавшегося на методах сопротивления пыткам. Этот консультант научил его определенным приемам для снятия напряжения, среди которых были, например, похлопывания по ноге, а также рекомендации больше есть. Дополнительно для психологической поддержки во время грима актер слушал музыку группы Bee Gees.

Ранее актер Маколей Калкин не исключил возможное возвращение к роли Кевина Маккалистера в рамках нового фильма франшизы «Один дома». Он высказал предположение, что мог бы сыграть отца, которого не пускает в дом собственный сын. Как пояснил артист, подобная ситуация возникла бы из-за серьезного недопонимания между персонажами.

культура
фильмы
Голливуд
актеры
съемки
