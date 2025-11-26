Маколей Калкин придумал неожиданное продолжение фильма «Один дома»

Актер Маколей Калкин допустил, что может снова сыграть Кевина Маккалистера в возможном продолжении франшизы «Один дома». Он отметил, что мог бы сыграть отца, которого не пускает домой сын. Это, уточнил артист, произойдет из-за недопонимания между ними, передает Variety.

Я очень много работаю и не уделяю ему достаточно внимания, и однажды он так сильно обижается, что выставляет меня из собственного дома. [Ребенок] не пускает меня и расставляет ловушки, — отметил Калкин.

По словам артиста, дом в этой истории можно трактовать как метафору отношений между родителем и ребенком, где отец должен «вернуться в сердце сына». Актер уточнил, что такой подход ему близок и не вызывает внутреннего отторжения.

Режиссер Эмир Кустурица ранее анонсировал масштабный кинопроект, посвященный русской литературе. В ближайшее время он планирует приступить к работе сразу над тремя картинами, основанными на произведениях классиков. Съемки будут проходить как в Сербии, так и в России.

Между тем стало известно, что в московском районе Свиблово могут снести дом из советского фильма «Операция Ы». Здание на улице Седова попало в программу реновации. Однако местные жители считают, что дом вряд ли снесут: под фундаментом проходит метро, а расселение здания потребует большого количества средств.